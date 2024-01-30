Adana ve İstanbul OSB’lerinin sinerji buluşması

ADANA/EKONOMİ

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Seyhan Salonu’nda düzenlenen toplantıda, her iki bölgenin stratejik hedefleri, sektörel dinamikleri ve potansiyel işbirliği fırsatları ele alındı. Konuk heyet, elektrik dağıtım şebekesinin 7/24 izlenebildiği SCADA sistemini, son teknoloji sistemle bölge güvenliğinin sağlanmasına yönelik MOBESE İzleme ve Koordinasyon Merkezini, atık su, kullanma suyu, AOSB Beton Santrali ve Yüreğir Devlet Hastanesi Semt Polikliniğini yerinde inceledi.

Konuk heyete ayrıca kamu kuruluşlarının aynı çatı altında hizmet verdiği Kamu Kampüsü, girişimcilik ekosistemine katkı sunan Küp Girişimcilik Merkezi, AR-GE ve tasarım faaliyetleri, üniversite – sanayi işbirliğine yönelik çalışma yapılan, ayrıca AOSB katılımcılarını dijital dünya ile buluşturan AIP Export, sanayicilere eğitim desteği sağlayan AOSB Akademi ve inşaatına başlanan AOSB Anaokulu Projesi hakkında bilgi verildi.

Bilgi ve deneyim paylaşımına devam edeceğiz

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, bölgeye ilişkin genel bilgilendirmede bulunduğu konuklarına sanayicilere sundukları hizmetleri anlattı. Akpınar, sanayiciye ekonomik koşullarda elektrik, su ve doğal temin ettikleri gibi beton santrali kurduklarını, saatte 130 metreküp beton üretim kapasiteli tesisi ile Bölge Müdürlüğü ve bölgede bulunan sanayicilerin ihtiyacı olan betonu kaliteli ve uygun fiyatla ürettiklerini söyledi. Akpınar, sanayicilerine enerji verimliliği danışmanlığı, beton ürünleri imalatı, elektrik üretim santrali kurmak üzerine hizmetler verebilmek adına çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. AOSB Bölge Müdürü, yenilikçi bir OSB olarak sinerjiyi önemsediklerini, OSB’ler arası güçlü sinerjiyi büyütmek adına, kurumsal vizyonları birleştirmeye, karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

İstanbul Anadolu Yakası OSB Bölge Müdürü Ayla Dev de AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar ve ekibini fark yaratan hizmetlerinden dolayı kutladı.