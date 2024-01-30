GED Başkanı Özden: En görkemli TEKNOFEST Adana’da yapılmalı

ADANA/EKONOMİ

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücülüğünde gerçekleştirilen Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2014’e GED’in Dijital Kuluçka Merkezine kayıtlı girişimciler ve üyeleri ile katılacaklarını açıklayan Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED) Başkanı Esra Özden, “Bu organizasyonun başarılı geçmesi ve sonuç alınması için her türlü desteği vereceğiz” dedi.

TEKNOFEST’in Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, üniversiteler ve medya kuruluşlarının desteğiyle gerçekleştirildiğini belirten Özden, organizasyon kapsamında ilköğretimden yüksek lisansa her seviye için inovasyon yarışmaları bulunduğunu, bu yarışmalarda verilen malzeme desteğiyle toplam 55 milyon TL’nin ödül olarak dağıtılacağını kaydetti. Özden, “Bu yıl 46 ana, 117 alt kategoride düzenlenecek TEKNOFEST’te hava savunma sistemleri, finansal teknolojiler, insansız deniz araçları, akıllı Wi-Fi gibi alanların yanı sıra Adana TEKNOFEST’e özel çip tasarım, sağlıkta yapay zeka, akıllı tarım gibi bölgenin gelişen sektörleriyle paralel alanlar için de yarışmalar olacak. Adana ve bölgenin bu fırsatı en etkin biçimde değerlendirmesi için gayret göstereceğiz” diye konuştu.

“En uygun tarih ekim ayı olacaktır”

2024 TEKNOFEST Adana için henüz net bir tarih belirlenmediğini ancak en uygun tarihin ekim ayı olacağını vurgulayan Özden, şöyle devam etti:

“Yarışmalara katılım için son tarih 20 Şubat 2024 belirlenmiş. Belki bu tarihte bir uzatma gerekebilir. Ancak, Adana ve bölgedeki öğrenciler başta olmak üzere yenilikçi girişimcilerin bu yarışmalara son başvuru tarihini beklemeden projeleriyle müracaat etmelerini istiyoruz. Adana’da yer alan okullar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları TEKNOFEST’e yoğun ilgi göstermeli. Adana ve bölgeyi geliştirmenin, yeni projelerle ülke ve dünya gündemine gelebilmenin yolu bu organizasyona olan heyecana bağlı. Biz, dünyanın her yerinden kayıt yaptıran, inovatif projelerini hayata geçirmek için bu platformdan eğitim, mentor ve yatırımcı hizmeti alan Dijital Kuluçka Merkezi katılımcıları ve üyelerimizle bu organizasyonda olacağız.”