Şakalak, yeni nesil pnömatik ekim makinelerini çiftçilerle buluşturdu

MUHAMMET YİĞİTOĞLU/KONYA

1975 yılından bu yana tarım makineleri üreten Şakalak Tarım Makineleri A.Ş., yeni nesil makinelerini çiftçilerle buluşturdu. Yıl başı itibariyle yeni nesil pnömatik makinelerin sevkiyatını hızlandıran Şakalak, mısır, ayçiçeği, sebze, pancar ekiminde kullanılan hassas ekim makinelerini çiftçilerle buluşturuyor.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Şakalak Tarım Makineleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mustafa Genç, sürekli ARGE yaparak kendilerini yenilediklerini dile getirdi.

Genç, “Şakalak Tarım Makineleri A.Ş. Olarak 50. Yılı geride bırakırken, ürün kalitelimizi hep artırdık. Ekim makinelerinde dünyada en önemli markaların başında geliyoruz. Bunu da kalitemize borçluyuz. Yeni sezonda da yeni nesil ekim makinelerimizi çiftçilerimizle buluşturuyoruz. Özel geliştirdiğimiz pnönamik ekim makinelerimiz çiftçilerle buluşuyor. Hassas ekim makinelerinde geliştirdiğimiz modeller çiftçilerimizi hem tohum ekimi hem gübrenin toprağa entegrasyonunda ayrıcalıklı kılıyor. Teknolojik makinelerimiz teknik donanımları ile büyük kolaylık sağlıyor. Hasatta da verimi artırıma yönelik ekim yapıyor. Tam otomatik yeni modellerimiz özellikle büyük beğeni topladı. İnşallah Konya Tarım Fuarı’nda da yeni geliştirdiğimiz makineleri sergileyeceğiz” dedi.

Sadece Türk çiftçisi değil dünya topraklarında da Şakalak markasının büyük teveccüh gördüğünü belirten Genç, Konya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesislerinde ürettikleri makilerin 30’un üzerinde ülkede kullanıldığını belirtti.

Toprak işleme grubunda da sezona hazırlandıklarının altını çizen Genç, özellikle pulluk modellerinin yoğun talep gördüğünü sözlerine ekledi.