Şanlıurfa TDİ OSB’de yeni TKDK dönemiyle yatırımlar hareketlenecek

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Şanlıurfa’da 2002 yılında bölgedeki hayvan yetiştiriciliği standartlarını yükseltmek, ürün kalitesi ve çeşitliliğini artırmak ve biyogaz alanında enerji üretimi yapmak amacıyla temelleri atılan Şanlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde çiftlik ve sanayi yatırımları devam ediyor.

Bölgede faaliyet gösteren işletme sayısı 534’e ulaşırken, 12 sanayi firması da endüstriyel üretim gerçekleştiriyor. Özellikle sığır yetiştiriciliği alanında kümelenmenin yaşandığı bölgede inşaatı biten çiftlik sayısı 150’ye yükseldi. İnşaatı biten çiftliklerin 80’nin de yetiştiricilik faaliyetleri devam ediyor. 70 çiftlikteki faaliyetlerin başlaması için de hazırlıklar sürüyor. Şanlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Veyis Güloğlu, yaptıkları son sayımlarda bölgedeki damızlık hayvan sayısının 11 bin 700’e ulaştığını aktardı. Bölgedeki işletmelerin yüzde 99’unun TKDK kapsamında kurulduğunu ve önümüzdeki dönemde başlayacak yeni çağrı döneminde arazi tahsisi alan yatırımcıların yeni yatırımlara yönelmesini beklediklerini ifade eden Mehmet Veyis Güloğlu, “Toplamda 9 bin dönüm arazi üzerindeki parsellerimizin tamamını yatırımcılarımıza tahsis ettik. Şuanda faaliyette olan işletmelerimizde yaklaşık 400 kişilik istihdam sağlanıyor. İnşaatı biten çiftliklerimiz yaklaşık 200 büyük baş kapasiteli olarak inşa edildi. Ancak finansal kaynaklara erişim sıkıntıları nedeniyle yapımı tamamlanan yaklaşık 70 çiftliğimiz işletme aşamasına geçmede sıkıntı yaşıyor. Yaklaşık 300 arazimizde ise maalesef yatırımlar başlamadı. Bu alanda TKDK’nin yeni çağrı dönemini iyi değerlendirip büyükbaş alanında bir cazibe merkezi yaratmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde hem merdiven altı ve ilkel besicilikle mücadeleyi artıracağız hem de yatırım yapmayan işletmelerden tahsisatlarını geri alıp, yeni yatırımcılarımıza yer açacağız. Yıl sonuna kadar istihdamdaki hedefimiz ise en az 1000 kişiye ulaşmak” dedi.

Sosyal donatı alanlarını GES’inden elde edeceği kaynak ile kuracak

Bölgedeki temel sosyal donatı alanlarının kurulması için yer seçim çalışmalarını tamamladıklarını proje hazırlıklarının devam ettiğini sözlerine ekleyen Mehmet Veyis Güloğlu, “İlkokul, aile sağlığı merkezi ve camimizin kurulması için çalışmalarımız devam ediyor. Harran Üniversitesi ile bölgemizde bir hayvancılık meslek yüksekokulu kazandırmak için görüşmelerimiz sürüyor. Su, elektrik, telekomünikasyon dağıtım hatlarımızın ve yollarımızın inşaatı tamamlandı. Bölgemiz ana su hattına bağlı olmadığı için kuyu suyuyla işletmelerimizin su sorununu çözüyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından OSB’ye su temini projesi devam ediyor. Bu proje tamamlandığında su arzı ile ilgili bir sorun artık yaşamayacağız. Ayrıca bölgemizde ürün kalitesi ve çeşitliliğin artırılması için işletmelere yönelik hizmet verecek olan analiz ve ar-ge laboratuvarları kurmak için de girişimlerimiz devam ediyor. Tüm bu yatırımlar için finans arayışı içerisindeyiz. Bu kapsamda ilk etapta 2 megavatlık bir GES santrali kurmayı planlıyoruz. Bu yenilenebilir enerji kaynağı ile birlikte bölgemizdeki sosyal donatı alanlarımızın kurulumuna başlayacağız” diye konuştu.

Merdiven altı ve ilkel besicilerle mücadele büyütülecek

TKDK’nin önümüzdeki süreçte başlayacağı yeni çağrı döneminde bölgelerindeki çiftlik yatırımlarında yeni bir hareketlilik beklediklerini ifade eden Mehmet Veyis Güloğlu, aldıkları arsa talebinin artış eğiliminde olduğunu kaydetti. Şuanda arazi bekleyen 100’e yakın girişimci olduğunu söyleyen Başkan Güloğlu, “Kentimizde büyükbaş hayvan yetiştiricilerimizin yarısını bölgemizdeki modern üretim sahalarına çekmeyi başardık. Ancak yüzde 50’lik kesim hala ilkel koşullarda faaliyet gösteriyor. TKDK’nın yeni çağrı döneminde yüzde 50 kesimi de bölgemize çekmeyi planlıyoruz. Bu dönemde yatırım yapmayan arsa sahiplerinden tahsisatları geri alınacak. Hedefimiz tüm büyükbaş hayvan yetiştiricilerimizin bölgeye taşınmasıdır. TKDK çağrı döneminin sonunda kent merkezine yakın lokasyonlardaki mağarada besicilik yapan merdiven altı işletmelerle mücadele genişletilecek. Özellikle Eyyübiye ilçesindeki ilgili mağaralarda ilkel besiciliğe izin verilmeyecek. Bu nedenle yeni çağrı döneminin büyükbaş yetiştiricilerimizin verimli olarak değerlendirmesi lazım. Bizde bu alanda elimizi taşın altına koymaya hazırız” şeklinde konuştu.