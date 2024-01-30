Urfa pamuğunun kontaminasyon sorunu makine modernizasyonu ile çözülecek

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Türkiye pamuk üretiminin yüzde 44’ünün gerçekleştirildiği Şanlıurfa’da pamuk kalitesini artırıp kontaminasyon (kirlilik) oranlarını düşürülmesi için harekete geçildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın talimatıyla Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün koordinasyonunda aralarında Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, Şanlıurfa Ticaret Borsası, Şanlıurfa Ziraat Odası, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, GAP TAEM ve Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin olduğu kamu kurum ve kuruluşlar arasında bir çalışma grubu oluşturuldu. Çalışma grubu ilk toplantısını Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantıda iplik ve kumaş sanayicilerinin en çok şikâyet ettiği konuların başında yer alan pamukta kontaminasyon (kirlilik) sorunun çözümü için tarladan lojistiğe, çırçırlama işleminden iplik aşamasına kadar süreçteki tüm olumsuz faktörleri giderek stratejiler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Çalışma grubu ilk etapta kentte sayıları 200’ün üzerinde bulunan çırçır sanayicilerinin makine ve ekipman parkurlarını modernize edecek teşvik ve destek programlarını ele aldı. Çalışma grubu, pamukta kontaminasyon ile mücadelede uygulanacak yol haritasının oluşturulması, Şanlıurfa Valiliği Koordinasyonu’nda bir pamuk komisyonunun oluşturulması, sanayi tesislerinde hayata geçirilecek makine teknolojileri için Ar-Ge çalışmalarının yapılması ziraat ve lojistik sektörlerine yönelik eğitim faaliyetleri, iyi tarım ve rejeneratif tarım gibi sürdürülebilir üretim yöntemlerinin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yürütecek.

Sürdürülebilir projeler için kurumlar arası komisyon kurulmalı

ŞUTSO Yönetim kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Zahit toplantıda yaptığı konuşmasında 24 Ekim 2023 tarihinde noter huzurunda yaptıkları analizlerde 48,6 randıman oranı ile Şanlıurfa pamuğunun kalitede birinci olduğunu vurguladı. Stratejik ürün olan pamukla ilgili kentte gidilecek daha çok yol olduğunu ifade eden Mustafa Zahit, tohum alanında yapılan çalışmalarla birlikte tarla kalitesinde önemli bir mesafe kaydettiklerini kaydetti. Şanlıurfa pamuğunun lif oranı ile artık ege pamuğu ile yarışabilecek seviyede olduğunu dile getiren Zahit, “Kalitede sürdürülebilirliği sağlamak için sanayi ve lojistik süreçlerdeki olumsuz etmenlerin de ortadan kaldırmamız gerekiyor. Hayata geçireceğimiz yeni projemizde bu alandaki pamuk sanayicilerimizin dönüştürülmesine önemli katkı sağlayacak. Bunun için de bir AR-GE çalışma grubunun oluşturulması gerekiyor. Ayrıca Urfa pamuğunun ekimden hasada ve hasat sonrası sanayiciye ulaşana dek, markalaşması için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu markalaşma çalışmalarıyla pamuk çiftçilerimizin alın terinin ve emeğinin hak etiği değeri bulmasını sağlayacağız” dedi.

Pamuk ile ilgili kurumlar arasındaki iletişimin her geçen gün güçlendiğini ifade eden Mustafa Zahit, ancak kuruluşların çalışmalarının bir bütün halinde yapamaması nedeniyle yürütülen stratejilerin başarısız olduğunu vurguladı. Başkan Zahit, pamuk alanında sürdürülebilir bir gelişim sağlanabilmesi için acilen Şanlıurfa Valiliği himayelerinde bir pamuk komisyonunun oluşturulması gerektiğine işaret etti.