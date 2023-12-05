Adana’da aylık ihracat rekoru

ADANA/EKONOMİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 2023 yılı kasım ayı ihracat verilerini değerlendiren Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, şunları kaydetti:

“6 Şubat'taki büyük deprem felaketleriyle ihracatımızda 7 milyar dolara yakın bir kayıp yaşandı. Bunun dışında, yaşanan savaşlar, artan enflasyon oranları ve makro politik riskler ile birlikte gelişmiş ülkelerin ihracatlarına baktığımızda bir gerileme de söz konusu oldu. Böyle bir dönemde ülkemiz her koşulda ihracatını artırmak için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. 2023 yılının ilk 11 ayında Avrupa'nın ithalatı daralmasına rağmen Türkiye olarak biz AB’ye yüzde 1.5 de olsa ihracatı artırmayı başardık. Türkiye olarak ilk 11 ay itibarıyla 232 milyar 915 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştık. Son 12 ay itibarıyla yüzde 0.9 artışla 255 milyar 800 milyon dolara ulaştık. 2022 yılında yakaladığımız ihracat rakamlarımızı yakalayarak üstüne koymayı başardık. Yılsonunda Orta Vadeli Program (OVP) hedefimiz olan 255 milyar dolar barajını geçerek yeni bir tarihi rekor kıracağımıza inanıyorum.”

Adana olarak kasım ayında Türkiye genel ihracatının üzerinde bir performans sergilediklerini belirten Başkan Kıvanç, “2023 yılı kasım ayında Adana ihracatı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.7 artış ile 291.2 milyon dolar oldu. Adana olarak ilk 11 ayda 2 milyar 647 milyon 473 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. İl olarak Türkiye ihracatından aldığımız pay kasım ayında yüzde 1.45 ile bu yılın en yüksek oranı oldu” dedi.

Adana’nın ihracatında kimya sektörü lider

Adana’nın ihracatta iller sıralamasında 13'üncü olduğunu kaydeden Kıvanç, sektörlerin performansı hakkında ise şunları söyledi: “Adana’mızın ihracatında 2023 yılında ilk 11 ayda 515 milyon 49 bin dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü birinci konumda. Kimya sektörünün ardından 466 milyon 587 bin dolar değer ile tekstil ve hammaddeleri ikinci sırada, 357 milyon 548 bin dolar değer ile hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri üçüncü sırada yer almıştır. İlk 10 sektör içerisinden bir önceki yıla oranla ihracatını en çok artıran sektör yüzde 64 ile Otomotiv Endüstrisi olmuştur."

Adana olarak ihracatta gelinen noktayı yeterli bulmadıklarını vurgulayan Kıvanç, “2024 yılı itibariyle önümüzdeki 5 yıl içerisinde Türkiye'nin endüstrisinin ilk nefesini aldığı, tarımdan sanayiye geçişin doğduğu şehir olan Adana'nın önemi giderek artacak. Adana, Türkiye'nin ikinci yüzyılında yeni yatırım alanları ve mevcut üretim kapasitesi ile ülkemizin gelişimine en büyük katkı sağlayan lider şehirlerin başında geliyor. Adana’nın toplam 5 yeni organize sanayi bölgesi ve birçok küçük sanayi sitesinin kurulmasıyla ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacak bir merkez olmasını hedefliyoruz. Bu ihracat rakamlarını kentimizdeki yeni yatırım alanları ile birlikte daha üst seviyelere taşıyacağız” ifadesini kullandı.