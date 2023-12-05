KAYÜ ile ORAN destek sözleşmesi imzaladı

KAYSERİ / EKONOMİ

Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleştirilen destek sözleşmesi imza törenine Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V. Ahmet Lütfi Şahin ile ilgililer katıldı.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, “Biz, ORAN Kalkınma Ajansı ile bölgesel kalkınmaya yönelik toplumsal fayda oluşturacak güzel çalışmalar yapıyoruz. Bu manada emeğe geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. ORAN Kalkınma Ajansına da sizin nezdinizde projelerimize ve araştırmacılarımıza verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu tip çalışmalar şehrimize, ülkemize hayırlı olsun. Buradan çıkacak bilgi birikimi öğrencilerimizin daha nitelikli yetişmesine katkı sağlayacaktır” dedi.

Konuşmaların ardından Rektör Karamustafa ile ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Şahin, Kayseri Üniversitesi Develi Hüseyin Şahin MYO öğretim elemanlarının “Geleneksel Değerleri Modern Çağa Uyarlamak: Coğrafi İşaret ve Patent Alma Eğitimleri” konulu projelerinin ORAN Kalkınma Ajansı’nın 2023 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmesine yönelik sözleşmeye imza attı.