Adana’da karnaval günleri başladı

Eray ŞEN / ADANA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana Müze Kompleksi’ne düzenlediği basın toplantısında başta Adanalılar olmak üzere bütün vatandaşları festivale davet etti.

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin her yıl genişlediğini, bu yıl 16 şehirde yapılacak organizasyonun 2028’de 35 şehirde olmasının planlandığını belirten Ersoy, “Öncelikli amacımız her yaş grubundan, her kesimden vatandaşımıza sanatın her türlüsünü, etkin, yoğun ve rahat erişim sağlanabilecek şekilde festivalleri organize etmek. Festivalin gerçekleştiği şehrin önce Türkiye olmak üzere tüm dünyada bilinirliğini artırmak, markalaşmasını sağlamak da ikinci hedefimiz” dedi.

Kültür Yolu Festivalini gerçekleştirirken, şehirlerin mevcut devam eden festivalleri ile etkileşim içinde olmaya özen gösterdiklerini vurgulayan Ersoy, “Onları da Kültür Yolu Festivali’nin bir parçası haline getiriyoruz. Yine kendi isimleri ile daha zengin, daha etkili bir şekilde gelişimlerini, devamlılıklarını sağlamaya özellikle dikkat ediyoruz. Bu yıl Adana Kültür Yolu Festivali ile Portakal Çiçeği Karnavalı birlikte gerçekleşiyor” diye konuştu.

Bu yıl Adana ile başlayan Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin, Adana gibi ilk kez dahil edilen Şanlıurfa, Bursa ve Samsun ile devam edeceğini açıklayan Ersoy, toplam 16 şehirde düzenlenecek etkinliklerin 2-10 Kasım tarihlerinde Antalya ile sona ereceğini kaydetti. Bakan Ersoy, Adana’daki etkinlikler hakkında şu bilgileri verdi: “Adana’da Merkez Park ve Atatürk Parkı’nda sahneler kurduk. Bu sahnelerimizde Türkiye’nin önemli sanatçıları ve grupları yer alacak. Adana’nın genelinde 30 noktada 500’e yakın etkinlik olacak. Etkinlikler Adana’da bin sanatçı katılımıyla gerçekleşiyor. Türkiye genelinde ise 16 şehrimizde 40 bin sanatçı katılımıyla 7 bine yakın etkinlik gerçekleşecek.”

Bakan Ersoy, 7’den 70’e her kesimden vatandaşa hitap eden etkinlikler kapsamında Merkez Park’ta bir Çocuk Köyü oluşturulduğunu sözlerine ekledi.

Festivalde kimler var?

Mert Demir, Haluk Levent, Fatma Turgut, Emircan İğrek, Köfn Merkez Park'ta, Gece Yolcuları, Kafadar gibi birçok müzisyen ve grup Atatürk Parkı'nda sahne alacak. Aynı yerde İsmail Altunsaray ile Öykü Gürman Neşet Ertaş türkülerini seslendirecek.

Yapay zeka algoritması ile ‘Atatürk Kültür Yolunda’

Refik Anadol'un "Makine Halüsinasyonları: Mercan Rüyaları" veri heykeli Anıt Müze'de sergilenecek. "Atatürk Kültür Yolunda" adlı eser, yapay zeka algoritması kullanılarak Tren Garı'nda festival ziyaretçilerinin beğenisine sunulacak. "Eskizden Piksele Dijital Sanat: Anadolu Edition" sergisi, restore edilerek müzeye dönüştürülen ve festivale özel hazırlanan birçok sergiye ev sahipliği yapacak olan Milli Mensucat Fabrikası’nda sanatseverlerle buluşacak. Adana Müze Kompleksi, festival için özel olarak hazırlanan sergilerden “Matraki: Bir Osmanlı Yıldızı’’na da ev sahipliği yapacak. Sanatını, organik kavramı üzerine kurgulayan Fulya Alışır’ın “Odyssey /Arayış” adını verdiği sergisi, Tarım Müzesi’nde olacak. Ayrıca Müze Kompleksi bahçesine kurulan sahnede konserler ve söyleşiler düzenlenecek.

Ramazanoğlu Kültür Merkezi ile 01 Burda PGM, Devlet Tiyatrolarının kapalı gişe eserlerine ev sahipliği yapacak. “Kadınlar, Filler ve Saireler”, “Majestik”, “Radyo-yu Hümayun”, “Yüzleşme”, “Lobotomobilin Üç Seferi” adlı oyunlar festival kapsamında sahnelenecek.

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın Renkli Karnaval Korteji başta olmak üzere, gelenekselleşen Kortej Kostümleri Yarışması, Su Korteji, Portakallı Lezzetler Yarışması, Portakal Çiçeği Halk Koşusu, Rengarenk Fest, Portakal Çiçeği Satranç Turnuvası, Portakal Çiçeği Kamp Alanı Etkinlikleri, TJK - Portakal Çiçeği Koşusu, TJK Pony Club, Lezzet Etkinlikleri, Adana Hediyelikleri Stant Alanları gibi birçok etkinlik de programda yer alıyor.