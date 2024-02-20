'Afrika pazarına ağırlık vermeliyiz'

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Konya Şubesi öncülüğünde, Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret Odası iş birliği ile Afrika pazarı hakkında iş adamları bilgilendirdi. Afrika-Orta Asya İhracat Danışmanı Utku Bengisu, Konya Ticaret Odası Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte katılımcıları bilgilendirdi. Programa, Konya Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Fahrettin Doğru, ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı, iş adamları, dış ticaret uzmanları ve çok sayıda misafir katıldı.

Konya Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Fahrettin Doğru, programın açılış konuşmasında, “Bugüne kadar Afrika Kıtası’nda 58 fuar düzenleyen ve Türk kobilerini Afrika pazarıyla tanıştırmayı kendine misyon edinen Boğaziçi Grup’un Patronu Utku Bengisu’yu Konya'lı iş insanları ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İhracat rakamlarımızı Konya olarak her geçen yıl artırarak devam ettiriyoruz. 2024 yılın da üzerine koyarak ivmemizi daha yukarılara taşımamız gerekmektedir. Yeni pazar arayışlarımızı da Konya'lı üreticiler olarak hiç bir zaman bırakmamamız lazım” dedi

ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı, Afrika pazarının Konya için çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Bugün şehrimiz iş dünyası adına önemli bir programa imza attık. Konya Ticaret Odası’nda uzman isim Utku Bengisu Afrika pazarı hakkında bizleri bilgilendirdi. Katılımcıların verim aldığı bir program oldu. Önemli detaylara dikkat çekildi. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kulllnadı

“Konya Afrika Pazarını iyi değerlendirmeli”

Programda Afrika-Orta Asya İhracat Danışmanı Utku Bengisu, Konya gibi çok fazla sektörde üretim yapan bir şehir için Afrika’nın potansiyel pazar olduğunu belirtti. Bengisu, pazarın avantajlarını ve talepleri katılımcılara aktardı. Afrika'nın bir çok ülkesinde düzenledikleri WCİ iş forumlarından bahseden Bengisu, “İhracatla tanışmayan bir çok üreticiyi bu forumlarla ihracatla buluşturuyoruz. İddia ediyorum, Türkiye’nin ihracatını en kolay arttırabileceği bölge Afrika. Avrupa’da tünelin ucunda ışık yok. Afrika, 1.4 milyarlık genç nüfusuyla, dünyanın gözünü diktiği en önemli pazar. 54 Afrika ülkesinin 44’ünü gezdim. Türkiye’nin büyükelçiliğinin olmadığı Liberya’da bile pazar analizi yaptım. 2012’den bugüne Afrika kıtasında 58 tane fuar yaptık” dedi.

Bengisu, Afrika'nın 1,4 milyarlık nüfusu ve hızla büyüyen ekonomisi ile dünyanın en önemli pazarlarından biri haline geldiğini vurguladı. Afrika'nın birçok sektörde büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve Konya'daki firmaların bu pazardan önemli bir pay alabileceğini söyledi. Bengisu, “Avrupa’da nüfus yaşlı. Tünelin ucunda ışık görülmüyor. Kendi üretim ihtiyaçlarını dışarıdan göçle tamamlamaya çalışıyorlar. Afrika’da 1.4 milyarlık ve hızla büyüyen bir nüfus var. Bu nüfusun yüzde 75’i 0-23 yaş arasında. 2050 yılında bu nüfusun 2.2 milyar olacağı biliniyor. Kıtanın ekonomik büyüklüğü ise 2.1 trilyon Dolar seviyesinde ve pastanın büyük kısmını da Çin ve Hindistan yiyor. 2005 yılında Türkiye Afrika ticaret hacmi 5.4 milyar dolardı. O dönem Hindistan’ın hacmi 6.2 milyar dolar, Çin’in ise 25.5 milyar dolardı. O günden bugüne Türkiye gelişti ama rakiplerimiz daha çok gelişti. Hindistan bugün 70 milyar doları geçti. Çin ise 288 milyar dolar ticaret yapıyor. İşte bu yüzden ben Türkiye’nin dört bir tarafının dolaşıp acaba kobilerimiz Afrika’ya ne satabilir diye çalışıyorum” şeklinde konuştu.

Bengisu, “Afrika pazarında başarılı olabilmek için dikkat edilmesi gereken bazı önemli başlıklar var. Bu başlıklardan ilki pazar araştırmasıdır. Afrika pazarı oldukça geniş ve çeşitli bir pazardır. Bu nedenle, firmaların hangi ülkelere ve sektörlere odaklanacaklarını belirlemek için detaylı bir pazar araştırması yapmaları önemlidir. İkincisi başlık, yerel iş ortakları. Afrika'da iş yapmak için yerel iş ortakları ile çalışmak oldukça önemlidir. Yerel iş ortakları, firmaların pazara girişini kolaylaştırabilir ve bürokratik işlemleri hızlandırabilir. Üçüncü başlığımız kültürel farklılıklardır. Afrika'da birçok farklı dil, kültür ve gelenek var. Firmaların bu farklılıklara saygı göstermesi ve iş yapma tarzlarını buna göre uyarlaması önemli” diyen Bengisu, Konya'daki firmaların Afrika pazarına girmeleri için gerekli desteği vermeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi

Program soru cevapla devam etti. Etkinlikten dolayı katılımcılar ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı ve işbirlikçi kurum yöneticilerine teşekkür etti. Program hediye takdimi ile son buldu.