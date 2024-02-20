Urfalı turizmciler kentteki geceleme sayısını artırmak için çalışıyor

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Pandemi sona ermişken yaşanan 6 şubat deprem afetiyle 2023 yılında umduğunu bulamayan Urfalı turizmciler, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Bölgedeki seyahat acenteleri, konvansiyonel ve özel turist rotaları üzerindeki çalışmalarını tamamlarken, bölgeye yabancı turist çekecek küresel girişimler de devam ediyor.

Şanlıurfa Turizm Profesyonelleri Derneği Başkan Yardımcısı Rahime Yaşar, bölgeye yabancı turist çekmede sıkıntı yaşamadıklarını en önemli sorunun turistlerin düşük geceleme sayısı olduğunu aktardı. Sınır bölgelerinde yeni bir kriz yaşanmazsa yeni sezondan umutlu olduklarını belirten Rahime Yaşar, “Kentimiz sahip olduğu Balıklıgöl, Göbeklitepe, Karahantepe ve Sogmatar gibi küresel çaptaki değerleriyle komşu iller açısından turizmde bir domino etkisi yaratıyor. Sektör olarak 25 yıllık bir mücadele döneminin ardından ektiğimiz meyvelerin karşılığını almak gurur veriyor. Urfa artık kültür turizminde projelerin doğal olarak geliştirildiği bir merkez haline geldi. Şuanda herhangi bir altyapı olmamasına rağmen Sogmatar’da onlarca bioenerji ve yoga kampı kuruluyor. 40 ülkenin katıldığı 5. Şangay Arkeoloji Forumu’nun 2023 yılı Saha Keşif ve Araştırma Projeleri ödülünün sahibi Karahantepe oldu. Ayrıca kentimiz Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Kültür Yolları Projesine de dahil oldu. Kentimize yatırım yapan güçlü markaların sayısı her geçen gün artıyor. Kentimize gelen turist sayısında ciddi bir artış yaşıyoruz. Yeni sezondaki en önemli hedefimiz kentimize gelen turistlerin geceleme sayısını artırmak” dedi.

"Koordinasyon için Şanlıurfa Turizm A.Ş. yeniden aktifleşmeli"

Kent turizmindeki tüm olumlu gelişmelere rağmen yerel kurumlardan bekledikleri küresel turizm vizyonunu ve yatırımlarını sektör olarak hissedemediklerini ifade eden Rahime Yaşar, Şanlıurfa Valiliği’nin himayelerinde hazırlanan Turizm Master Planı’nın yürürlüğe girmesine rağmen, bekledikleri yatırımlar ve yerel stratejinin sahada görülmediğini söyledi. En önemli taleplerinin turizm merkezlerinde ve tarihi noktalardaki altyapı standartlarının artırılması olduğunu kaydeden Yaşar, şöyle konuştu: “Kurumlar arası koordinasyon ve uygulamalarda ciddi sorunlar yaşanıyor. Bir an önce turizm merkezlerimizin, tarihi sokaklarımızın bir bütün halinde planlanıp küresel bir stratejiyle ilmek ilmek işlenmesi lazım. Şanlıurfa Turizm A.Ş. çok paydaşlı yapısı sayesinde bu alanda önemli bir misyon üstlenebilir. Bu misyonun ortaya çıkarılması için tüm kuruluşlarımızı taşın altına elini koymaya davet ediyoruz.”

Sektör ‘Mezopotamya Ekspress’ini bekliyor

Mezopotamya bölgesindeki uluslararası yolların yeniden rehabilite edilmesi gerektiğini ifade eden Rahime Yaşar, ayrıca Gaziantep’e kadar gelen tren yolunun da Şırnak’a kadar uzatılması gerektiğini kaydetti. Yaşar, “Özellikle Viranşehir ile Mardin’i birbirine bağlayan yaklaşık 60 kilometrelik uluslararası turizm yolunun bir an önce yeniden inşa edilmesi lazım. Keza Harran ile Viranşehir’i birbirine bağlayan karayolunun da bir an önce eksik olan kısımları rehabilite edilip tamamlanması lazım. Hz. İbrahim’in evi ve mescidinin turizme kazandırılması ile birlikte bu yol önümüzdeki yıllarda daha çok ön plana çıkacak. Akdeniz’den Gaziantep’e kadar gelen tren yolu hattının da Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır’a ulaştırılması lazım. Böylelikle ‘Mezopotamya Express’i markasıyla önemli bir alternatif yaratabiliriz” diye konuştu.