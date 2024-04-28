Vatan Partisi’nden "Milli Devlet Bildirgesi"

İzmir'deki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Milli Devlet Bildirgesi"ni, toplumun tüm kesimlerinin değerlendirmesine sunduklarını söyledi.

Bildirge ile Vatan Partisinin bir kampanya ve seferberlik başlattığını, tüm kesimleri bu bildirgeyi imzalamaya davet ettiklerini ifade eden Perinçek, şunları kaydetti: "Milletimizin, devletimizin güvenliği, vatan topraklarının bütünlüğü, Türkiye Cumhuriyeti'nin tekliği ve iki yüzyıldır devam eden milli demokratik devrimimiz için, Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Kemalist devrimimizi kesin zafere ulaştırmak için milletimizi birleşmeye, üretim devrimi için seferber olmaya davet ediyoruz. Bütün Türkiye'nin öncülerini, Türkiye'nin geleceği konusunda karar sahiplerini ve vatan için millet için kendisini adamış bütün insanlarımızı Vatan Partisinde örgütlenmeye davet ediyoruz."