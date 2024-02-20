Anadolu Aslanları Yatırım AŞ'den savunma ve otomotive yatırım planı

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kayseri Şubesi, resmi olarak 145’e ulaşan üye sayısı ile Kayseri’yi ulusal ve uluslararası anlamda hem ekonomik hem de sosyal anlamda büyütecek projeleri hayata geçiriyor. ASKON Kayseri Başkanı İlker Barlı, ASKON Erva Projesi, geleneksel hale getirdikleri Kültepe Ekonomi Zirvesi, dış ilişkiler konusundaki gelişmeler ve yeni kurulan Anadolu Aslanları Yatırım AŞ. hakkında EKONOMİ Gazetesi’ne bilgiler verdi. Anadolu Aslanları Yatırım AŞ’nin 13 Eylül 2023’de kurulduğunu ve şirketin yönetim kurulu başkanlığını da yürüttüğünü açıklayan İlker Barlı, “Şubemiz başkan vekilleri ve yardımcıları başta olmak üzere 19 ortaklı bir yapımız var. Şirketimizi tüm ortakların eşit haklara sahip olduğu şekilde kurduk. Sermayesinin tamamı kuruluş aşamasında nakden ödendi. Şu an otomotiv ve savunma sanayi alanlarında üretim aşamasına geçmek istiyoruz. Fizibilite çalışmalarımız devam ediyor. En kısa zamanda Kayseri’mize önemli bir üretim tesisi kazandırmak için çalışıyoruz” dedi.

“250 öğrencisi olan spor okulu kuruldu”

ASKON Erva Spor Okulu’nun genç yeteneklerin keşfedilmesi, sporun yaygınlaştırılması ve sağlıklı bir yaşam tarzının teşvik edilmesi amacıyla kurulduğunu belirten Barlı, “ASKON ve Valilik bünyesinde yürütülen Erdemlerimizle Varız Projesi işbirliğiyle hayata geçirilen spor okulumuz, Erkilet bölgesinde faaliyet göstermeye başladı. 250 öğrenci aktif olarak burada spor yapıyor. ASKON ERVA Spor Okulu'nun açılışı, gençlerimiz ve aile tarafından ilgiyle karşılandı. Sporcularımıza birçok branşta uzman antrenörler eşliğinde eğitimler sunarak çocuk ve gençlerin sporla buluşmasını sağlarken manevi gelişimlerine de önem veriyoruz. Önümüzdeki ay yarışmalarda boy göstermeye başlayacağız. Spor kulübümüzün adını daha fazla duyacaksınız” dedi.

Büyükelçiler Kayseri’ye gelecek

Türk Dünyası ülkelerinin büyükelçilerini Kayseri’de misafir ederek iş dünyasının temsilcileri ile bir araya getirmeye hazırlandıklarını da aktaran Barlı, ASKON Kayseri olarak Kayseri’nin uluslararası ticaretini artırmaya yönelik her alanda yer almaya gayret ettiklerini de aktardı. DEİK’te Gürcistan, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Finlandiya, Madagaskar, Orta Amerika ve Karayip, Kanada, Nepal, Birleşik Arap Emirlikleri masalarında yer aldıklarını da paylaşan İlker Barlı, “DEİK Kayseri iş dünyasına dış ticaret konusunda rehberlik yaparak, uluslararası pazarlara açılmalarına destek oluyor. İş insanlarına sağladığı bilgi ve ağ ile ihracat olanaklarını artırarak, Kayseri'nin ekonomik büyümesine katkıda bulunuyor. İşbirliği ve yatırım olanakları oluşturuyor ve diplomatik İlişkilerimizi güçlendiriyor” diye konuştu.

Kültepe Ekonomi Zirvesi’nin beşincisi yapılacak

Kültepe Ekonomi Zirvesi’nin beşincisini Mayıs- Haziran ayları içerisinde yapmayı planladıklarını söyledi. Bu zirveden Kayseri olarak önemli çıkarımlar sağladıklarını dile getiren Barlı, “Zirve, Kayseri'deki iş dünyası profesyonellerini bir araya getirerek yeni iş fırsatlarına olanak tanıyor. Katılımcılar, etkileşimde bulunma ve işbirliği yapma şansı yakalayarak bölge ekonomisinin büyümesine katkıda bulunuyor. Sektör liderlerini ve uzmanları bir araya getirerek en son yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri tartışma fırsatı sunuyor. Katılımcılara sektörel bilgileri güncellemeleri ve deneyimlerini paylaşmaları için bir platform sunuyor. Bu, Kayseri'nin iş dünyasının bilgi tabanını güçlendirecek ve uzmanlık alanlarını genişletecektir. Ayrıca zirve, Kayseri'nin ekonomik potansiyelini vurgulayarak bölgenin tanıtımına da önemli katkıda bulunuyor. Bu, potansiyel yatırımcıları çekme ve bölgeye dış ticaret olanakları yaratma konusunda önemli bir rol oynuyor” diye konuştu. Barlı, Kültepe Ekonomi Zirvesi’nin Kayseri çapıyla sınırlı bir organizasyon olmadığını ve son zirvede tek bir salonda farklı illerden katılan 250 iş insanının bir araya geldiğini de belirtti.