Kayseri iş dünyası İhtisas Gümrüğü istiyor

KAYSERİ/EKONOMİ

Kayseri Ticaret Odası, genişletilmiş meslek komitesi toplantılarını milletvekillerinin katılımlarıyla sürdürüyor. KTO 39. Yük ve Yolcu Taşımacılığı Meslek Komitesi istişare toplantısı; AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, AK Parti İl Teşkilatı yetkilileri, komite üyeleri ve lojistik firmaları yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

KTO Başkan Gülsoy, “Şehrimizin ihracatı açısından lojistik sektörümüz bizim için çok önemli. Ulaşım olmadan ticaret, ihracat, yardımda olmayacağını biliyoruz. Bu sebeple sektör temsilcilerimizi ve komite üyelerimizi AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Şaban Çopuroğlu ile buluşturduk. Sektörlerinde yaşadıkları sıkıntıları ve taleplerini dile getirme fırsatı buldular” dedi.

Toplantıda komite üyeleri ve sektör temsilcileri yaşadıkları sorunları ve taleplerini ise şu şekilde sıraladı:

“Kayseri’de yük taşımacılığı sektörü için lojistik merkez ve otoban olmamasından kaynaklı sorunlar yaşıyor. Ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı yapan, mesleki yeterlilik belgesi sahibi sürücüler için, SRC yaş sınırının 65’ten 69’a çıkarılarak 1 yıl uzatılması konusunun kalıcı hale getirilmesi gerekiyor. Yük ve yolcu taşımacılığında, asgari ehliyet alma yaşından kaynaklı yetkin ve yeteri kadar eleman bulmakta zorlanıldığı belirtilerek asgari ehliyet alabilme yaşının 24’ten 20 ya da 22 yaşa indirilmesini talep ediyoruz. Diğer sektörlerde olduğu gibi yük ve yolcu taşımacılığı sektöründe de çalışanların SGK girişlerinin anlık yapılabilmesini sağlamalıyız. Ağır vasıta sürücülerinin ceza puanlarına alkollü araç kullananlar ile ölümlü kazaya karışanlar hariç bir seferlik af getirilmesi halinde şoför problemini bir nebze olsun azaltabiliriz. KDV kayıplarının önüne geçilebilmesi adına tevkifatlı KDV’ye geçilmesi gerekliliği, buna bağlı olarak enflasyon muhasebesine de geçilmesi için çalışma başlatılmasını bekliyoruz. Şehirlerarası yolculuk yapan mülteciler konusunda sıkıntılar yaşanmasından dolayı online bilet satışlarının denetlenmesi gerekir. Lojistik firmaları, uluslararası taşımacılık yaparken 1975 Tarihli TIR Sözleşmesine tabi. Lojistik firmasının taşıdığı malın tır şoförü tarafından kap/kilo/ambalaj cinsinden uygun olmasına rağmen gönderici ya da alıcının kusurundan kaynaklı problemlerden dolayı taşıyıcının sorumlu tutulmaması gerekir ve bu konuda gümrük kapılarında yaşanan sorunların çözümü için girişimlerde bulunulmasını talep ediyoruz. Bakanlık tarafından Acil Durum Afet Eylem Planı için lojistik sektörünün detaylı olarak bilgilendirilmemesi sorununu yaşıyoruz. Yaşanabilecek afetler için acil durum eylem planı konusunda sektörün bilgilendirilmesi için çalışma yapılması gerekiyor. Kıdem tazminatlarının geriye dönük hesaplanma süresinin beş yıldan üç ay veya bir yıla indirilmesini istiyoruz. Sektör için Kayseri İhtisas Gümrüğü kurulması talebimiz var. Çok fazla şoför açığı bulunması sebebiyle işbaşı eğitim programları ile devlet destekli şoför yetiştirilmesi, mesleki eğitimin yük ve yolcu taşımacılığı için şoför yetiştirilmesini de kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekiyor. Gürbulak sınır kapısında devam eden TIR Parkı inşaatının trafiği ve maliyetleri olumsuz etkilemesi sebebiyle inşaatın hızlandırılması konusunda girişimlerde bulunulmasını bekliyoruz. Azerbaycan gümrüklerindeki 3.ülke yükleme dozvolası ve sigorta sıkıntıları, Türkmenistan gümrüklerinde yaşanan vize ile sigorta konularında yaşanan sorunların giderilmesi için girişimlerde bulunulmasını talep ediyoruz. Öğrenci/Personel taşımacılığı yapan firmaların da tahsisli plaka ile ilgili yaşadıkları sorunların çözülmesi gerekiyor. Yabancı plakalı ihracat yapan, ihracat beyannamesi olan uluslararası nakliye firmalarının araçları, Türkiye’deyken aldığı akaryakıtta faydalandığı ayrıcalıklara kısıtlama getirilmesini veya kaldırılmasını talep ediyoruz. Yük ve Yolcu Taşımacılığı sektörünün şoför sıkıntısının giderilebilmesini adına ehliyetler için alınan harçların düşülmesi konusunda çalışma yapılmasını bekliyoruz. 19. Binek araçlara EDS hız limitlerinde uygulanan yüzde 10’luk insiyatifin ticari araçlara da uygulanması için çalışma başlatılmasını istiyoruz.”