AGCO Massey Ferguson'un Fransa’daki üretim tesisi, ISO 14001 Sertifikası aldı

EKONOMİ / KOCAELİ

AGCO, tarımsal çözümlerin tasarımında, üretiminde ve dağıtımında ve tüm ekipman ve ilgili hizmetleriyle dünyayı besleyen çiftçilere ileri teknoloji çözümleri sunmaktadır. AGCO ürünleri, Fuse akıllı tarım çözümleri tarafından desteklenen 5 temel marka olan Challenger, Fendt, GSI, Massey Ferguson ve Valtra üzerinden satılmaktadır. 1990 yılında kurulan ve merkezi ABD’nin Georgia eyaletinde (Duluth) bulunan AGCO, 2023 yılında 14,4 milyar dolar net satış rakamına ulaşmıştır.

ISO 14001, şirketlere kendi öncelikleri ve hedeflerine göre verimli kaynak tüketimi, atıkların en aza indirilmesi ve etkilerin azaltılması yoluyla çevresel performanslarının belirlenmesine, izlenmesine ve kontrol edilmesine yardımcı olacak bir çerçeve sağlayan, uluslararası kabul görmüş bir standarttır. Ocak 2024'ün sonunda Apave tarafından verilen Beauvais, Fransa Massey Ferguson Kampüsü EMS'nin dünya çapında en çok tanınan standartlara göre sertifikalandırılması, AGCO'nun operasyonlarının ve hizmetlerinin çevresel ayak izini azaltmanın yanı sıra iklim değişimi ile mücadele için somut adımlar atma konusundaki kararlılığını da ortaya koyuyor.

“ISO 14001 sertifikası tüm alanlarda sürdürülebilir uygulamaların geliştirilmesine yardımcı oluyor”

MF Avrupa ve Orta Doğu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Thierry Lhotte, "Kısa vadeli operasyonlar genelinde emisyon azaltımları belirlemeye kararlıyız. ISO 14001 sertifikasına sahip olmak, su, atık, enerji ve emisyonlar da dahil olmak üzere ayak izimizin tüm alanlarında sürdürülebilir uygulamaların geliştirilmesine yardımcı oluyor” dedi. Lhotte, “ISO 14001 sertifikalı resmi bir EMS geliştirerek Bayilerimiz, Distribütörlerimiz ve Nihai müşterilerimiz, çevre üzerindeki etkimizi yöneten ve en aza indiren en iyi uygulamalara uyduğumuzdan ve aynı zamanda müşterilerimize yaşamlarını destekleyecek çözümler sağladığımızdan emin olabilirler. Daha sürdürülebilir uygulamalara geçiş sağlıyoruz. Bu önemli bir başarıdır ve ekiplerimizin kararlılığının ve sıkı çalışmasının doğrudan sonucudur" ifadesini kullandı.

Lhotte, "Son yıllarda Kurumsal Sosyal Sorumluluk, AGCO'nun stratejisinin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Massey Ferguson markası, 2023'ten beri sorumlu bir işletme olarak faaliyet göstermeye kararlı ve tüm uygulamalarına ve iş büyümesine rehberlik edecek iddialı hedeflerle 4 sürdürülebilirlik sütunu tanımlamıştır. Sürdürülebilir büyümenin 4 temel dayanağı, çiftçiler için sürdürülebilir çözümler, sürdürülebilir operasyonlar, insan potansiyeli ve katılımı ve yerel ekosistemimizde değer yaratmayı içeriyor" dedi.

“Kalite yönetim sistemiyle müşterilerimize fayda sağlıyoruz”

Thierry Lhotte, “Çevre yönetimi, marka misyonumuz açısından uzun süredir devam eden bir taahhüt olmuştur. Geçtiğimiz birkaç ay boyunca sertifikasyon sürecini denetleyen ekibe çok teşekkür ederiz. Beauvais'teki ekiplerimizle ve yaşadığımız benzeri görülmemiş zamanların ardından bu sertifikanın gönderdiği olumlu sinyalle gurur duyuyorum" diye konuştu. Lhotte, “Son olarak, ISO 14001 sertifikası, operasyonlarımızın çevresel ayak izini azaltmaya yönelik iddialı hedeflerimizi destekliyor ve Temmuz 2015'ten bu yana verilen ISO 9001 Sertifikasyonuna ek olarak, işin gerekliliklerini karşılamak için mümkün olan en iyi ve sürdürülebilir organizasyonun kurulduğunu gösteriyor. Kalite yönetim sistemiyle müşterilerimize fayda sağlıyoruz” ifadesini kullandı.