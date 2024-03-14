Aile hekimleri ve çalışanları vergide adalet istiyor

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Antalya’da görev yapan Aile Hekimleri ve çalışanları ve Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şubesi üyeleri, Konyaaltı Aile Sağlığı Merkezi önünde toplanarak, ücretlerindeki yüzde 35 vergi kesintisi nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’ndan ‘Vergide Adalet’ talebinde bulundu.

Antalya Tabip Odası Genel Sekreteri Doç. Dr. Cumhur İzgi yaptığı açıklamada, Şubat ayı vergi kesintileri nedeniyle yüksek enflasyona rağmen aile hekimleri ve çalışanlarının ücretlerinde azalma olmaya başlayacağını belirtti. İzgi, şunları kaydetti.

‘’TÜİK enflasyon oranlarına göre yapılan ücret artışı, Şubat 2024 enflasyon rakamlarına göre yaklaşık yüzde 12 eridi. 15 Mart’ta alabileceğimiz Şubat ücretimiz yeni vergi dilimine girecek ve binlerce Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanın maaşlarında kayıplar başlayacak. Tüm yılımız bu şekilde giderek azalan gelir ve giderek artan vergi, giderek pahalılaşan hayat koşulları ile devam edecek.’’

Aile Sağlığı Merkezlerinde görev yapan aile hekimliği çalışanlarının, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından vergide adalet istediklerini ifade eden İzgi, şöyle devam etti.

‘’Aile Sağlığı Merkezinde çalışanlar daha ikinci aydan itibaren bir üst vergi dilimine sokularak ücret kesintileri uygulanıyor. Söz verilen Temel Maaş Artışı sözünün gerçekleşmesini bekliyoruz. Biz Aile Sağlığı Merkezi çalışanları maaş değil ücret alıyoruz. Bu 2 yılda bırakın temel maaş artışını, aldığımız temel ücret azalırken teşvik, destek, ilave ödeme gibi şarta bağlı ek ödemeler ile bordromuz şişiriliyor. Sağlık Bakanlığının iş güvencesiz sözleşmeli çalışma rejiminde ısrar etmesi nedeniyle vergi adaletsizliğine daha erken maruz kalıyoruz.’’

Hekimler Vergide Adalet çağrısını her Çarşamba günü Türkiye’nin her yerinde sürdüreceklerini belirttiler.