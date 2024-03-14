Aydın’da ata tohumdan fide kapasitesi 10 milyona çıkacak

AYDIN / EKONOMİ

Başlattıkları ata tohumları projesi ile Aydın’ın yüz yıllık tohumlarını, yıllardır Aydın halkıyla buluşturduklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, şu an 3 milyon adet olan ata tohumdan fide üretim kapasitesini önümüzdeki yıldan itibaren 10 milyon adete çıkaracaklarını dile getirdi.

Her yıl Aydın’ın 17 ilçesinde yaptıkları fide dağıtımıyla şimdiye kadar 27 milyon fideyi Aydın halkıyla, yüzbinlerce tohumu da Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlarla buluşturduklarını ifade eden Çerçioğlu, “Bozdoğan ve Yenipazar ilçelerinde bulunan tesislerimize yapacağımız yaklaşık 30 milyon liralık ek yatırımla yıllık üretim kapasitesini 10 milyon fideye çıkaracağız” diye konuştu.

Ata tohumları projesinin kendisi için özel bir anlam ifade ettiğine dikkat çeken Çerçioğlu, “Büyüklerimizin sandıklarından tek tek toplayarak koruma altına aldığımız tohumlarımızdan, milyonlarca fide üretip Aydın halkına ulaştırdık. Aydınlılar bu projeyi çok sevdi. Biz de bu durumu göz önüne alarak kapasitemizi yıllık 10 milyon fideye çıkarma kararı verdik. Şimdiye kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de üreticimizi desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.