Meyve sebzede 41 firma, 10 milyar dolar ihracat için güç birliğine gitti

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’ye yıllık 6 milyar 100 milyon dolar döviz kazandıran, 10 milyar dolar ihracat hedefi olan taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektöründe 41 firma, kümelenerek yetkinliklerini ve ihracatlarını artırmak için Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB) bünyesinde güçbirliğine gitti.

Ege Bölgesi’nde bitkisel ürün ihracatının lideri olan, Türkiye’nin yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatının yüzde 22,5’luk bölümünü gerçekleştiren EYMSİB, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projelerine Turkish Fresh and Processed Fruits and Vegetables Cluster URGE Projesi’yle dördüncü halkayı ekledi.

2020-23 yılları arasında pandemi döneminde herkesin eve kapandığı süreçte Türk yaş meyve sebze sektörüyle ilgili Taze Kiraz, Üzüm ve Nar Ürünlerinde Hedef Pazarlar UR-GE Projesi’yle Hindistan’a ihracatlarını 3 yılda 3, 5 kat artırarak 30 milyon dolardan 100 milyon doların üzerine çıkardıklarını dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkan Yardımcısı ve EYMSİB Başkanı Hayrettin Uçak, Ticaret Bakanlığı’nca 619 UR-GE Projesi arasında UR-GE Projeleri İyi Uygulama Örneği Ödülü”yle onurlandırıldıkları için çok mutlu olduklarını, bu ödülün Turkish Fresh and Processed Fruits and Vegetables Cluster UR-GE Projesi’nin daha başarılı olması için kendilerini motive ettiğini kaydetti.

Hedef 10 milyar dolar

UR-GE projeleriyle Anadolu topraklarında tohumdan çatala güvenli gıda üretildiğini dünyaya anlattıklarını vurgulayan Uçak, “EİB çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğimiz arasında dördüncü URGE Projesini başlatan ilk ihracatçı birliği olduk. Beşinci URGE projesi için de istekliyiz. Ticaret Bakanlığı projelerimize yüzde 75 destek sağlıyor. Özellikle Uzakdoğu’da Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Vietnam, Malezya, Singapur, Endonezya gibi pazarlarda konumumuzu güçlendirmek istiyoruz. Taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerinde 10 milyar dolar ihracat hedefine UR-GE, TURQUALITY Projeleri, fuarlar, sektörel ticaret heyetleriyle ulaşmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Birlik olarak 2028 hedefimiz 2 milyar dolar ihracat”

Taze Kiraz, Üzüm ve Nar Ürünlerinde Hedef Pazarlar UR-GE Projesi gibi başarılı olacak yeni bir UR-GE Projesini başlattıklarını aktaran Uçak, “Projemizin başarısını gerek basından gerek katılımcı firmalardan duyan üyelerimiz bu projemize yoğun ilgi gösterdiler. Projemize başvuru sayısı 41’e ulaştı. Bugün hızlı bir başlangıç yaptık. Umarım bu seferki projemiz daha çok ses getirecek ve ülkemize döviz kazandırmak için katkımız sürecek. EYMSİB olarak 2023’te 1 milyar 330 milyon dolar olan ihracatımızı 2028’de 2 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.