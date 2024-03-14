Kılıç Holding, çipura ve levrek üreticisi Agromey’i satın aldı

EKONOMİ / MUĞLA

1993 yılından bu yana, Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi A.Ş. aracılığıyla Avrupa Birliği standartlarındaki tam entegre tesisleriyle balık yetiştiriciliği ve üretimi gerçekleştiren Kılıç Holding, sektöre yön vermeye devam ediyor. Holding, bu kapsamda, Agromey'in satın alınmasıyla birlikte sektördeki etkinliğini artırmayı hedefliyor.

Kuruldukları günden itibaren Türkiye ve farklı coğrafyalarda gerçekleştirdikleri yatırımlar ve tam entegre üretim süreçleriyle sektördeki marka değerlerini küresel ölçekte sürekli artırdıklarını dile getiren Kılıç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kılıç, 2 bin 500 çalışan ve 300 milyon dolara yaklaşan ihracat hacimleri ile çipura, levrek, alabalık, granyöz (kaya levreği), somon alabalık ve orkinos üretiminde Türkiye'de sektör lideri konumlarını koruduklarını söyledi.

Dünyanın en büyük Akdeniz balıkları üreticisi oldu

Bu çerçevede, sektörün önde gelen, levrek, çipura üreticisi ve ihracatçısı Agromey Grubu’nu satın aldıklarına işaret eden Kılıç, “Bu birleşme, 33 bin ton lisanslı çipura levrek üretim kapasitesi, 90 bin tonluk extruder balık yemi üretim tesisi, 80 milyon adet kapasiteli kuluçkahane, 20 bin metrekare alanda kurulu işleme/paketleme tesisleri gibi önemli altyapı unsurlarını içeriyor ve 4 kıtada 38 ülkeye ihracat yaparak 70 milyon dolarlık bir ihracat hacmini beraberinde getiriyor” diye konuştu.

Bu stratejik birleşme ile sektördeki liderliklerini güçlendirdiklerine dikkat çeken Kılıç, “100 bin tonu aşan üretim kapasitemizle açık ara dünyanın en büyük Akdeniz balıkları üreticisi oluyoruz. Agromey ailesini Kılıç Holding bünyesine katmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kılıç Holding, 2024 yılında da doğru ve bilimsel yetiştiricilik yöntemleriyle ürettiği balıklar ve tam entegre yapısıyla başarı grafiğini sürdürecek, ülkemize katma değer sağlamaya devam edecek” dedi.