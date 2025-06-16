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THY’den 5 ülkeye seferlerde ilave haklar uzatıldı

Türk Hava Yolları, İsrail’in İran’a saldırısı nedeniyle İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan seferlerindeki biletlerde ücretsiz değişiklik, iade ve geçerlilik uzatma haklarını 30 Haziran 2025’e kadar uzattı.

Haber Merkezi
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THY’den 5 ülkeye seferlerde ilave haklar uzatıldı
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Türk Hava Yolları'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan seferlerini etkileyen gelişmeler nedeniyle, 13 Haziran 2025 ve öncesinde düzenlenen biletler için 13-30 Haziran 2025 (dahil) tarihleri arasındaki uçuşlara kayıtlı yolcularımızın, 30 Haziran 2025 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. Hiç kullanılmamış biletler ücretsiz iade yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır. Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 31 Temmuz 2025 (dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir." denildi.

İlgili uygulamaların sadece THY tarafından icra edilen seferlerde geçerli olacağı aktarılan duyuruda, bilet değişiklik ve iade işlemlerinin THY'nin internet sitesi, mobil uygulaması ve acenteler aracılığıyla yapılabileceği kaydedildi.

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