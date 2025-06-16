Atış Yapı, konkordato sürecine girdi

ALİ ŞAHİN/BURSA

Son dönemde Bursa’da birçok büyük projeyi hayata geçiren Atış Yapı, konkordato sürecine girdiğini duyurdu. Son günlerde şirket hakkında kamuoyunda oluşan algı söylemleri üzerine bir açıklama yapma gereği doğduğunu vurgulayan şirket, açıklamasında, “İnşaat sektörünün yüzde yüz yerli sermayeli lider markalarından biri olarak 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Atış Yapı, bugüne kadar doğrudan ve dolaylı olarak 10 binlerce kişiye istihdam sağlamış; geliştirdiği projelerle hem şehir hem de ülke ekonomisine değer katan güçlü ve köklü bir yapıya sahiptir.

Milyarlarca liralık yatırımı hayata geçiren şirketimiz, tüm bankacılık işlemlerini bugüne kadar zamanında ve eksiksiz şekilde gerçekleştirmiş; tüm tedarikçilerinin, personel ve müşterilerinin taleplerini eksiksiz karşılamıştır. Bu süreçte 3.000’den fazla firmaya iş imkânı sunmuştur. Finansal geçmişimizdeki istikrar, disiplinli yönetim anlayışımızla birleşerek Atış Yapı’yı gayrimenkul ve yatırım dünyasında güvenle anılan bir marka haline getirmiştir” ifadeleri kullanıldı.

“Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için…”

Yalnızca yurtiçinde değil, yurtdışı faaliyetleri ile de Türkiye’ye değer katmayı sürdürdüklerine vurgu yapılan açıklamada ayrıca, “30’dan fazla ülkeden yatırımcıyı ülkemize kazandırarak, bugün 75 milyon dolarlık yabancı yatırımı yönetmekteyiz. Aynı zamanda Türkiye’nin en büyük üç gayrimenkul yatırım fonundan birine sahip olarak, geliştirdiğimiz yenilikçi finansal modellerle ekonomiye sürdürülebilir katkı sunmaya devam ediyoruz.

Son dönemde dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik ve finansal süreçlerden kaynaklanan olumsuzluklar, tüm alanlarda olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de dalgalanmalara sebep olmuştur. Atış Şirketler Grubu’nun inşaat alanındaki markası Atış Yapı olarak, kurulduğumuz günden bu yana benimsediğimiz ilkelerimiz doğrultusunda; yatırımcılarımız, müşterilerimiz ve paydaşlarımıza daha güvenle hizmet verebilmek adına, konkordato sürecine girmiş bulunmaktayız.

Bu süreç; üretim faaliyetlerimizin devamlılığını sağlamak, tüm ticari yükümlülüklerimizi yeniden yapılandırarak daha sağlıklı bir finansal yapıya ulaşmak ve siz değerli müşterilerimizle, yatırımcı ve paydaşlarımızla olan stratejik iş birliklerimizi sürdürülebilir kılmak amacıyla başlatılmıştır.

Şirketimiz, mali ve operasyonel açıdan yürüttüğü kapsamlı yeniden yapılanma çalışmalarıyla, konkordato sürecini geçici mühlet süresi içinde başarıyla tamamlayarak faaliyetlerine daha sağlam temeller üzerinde devam etmeyi amaçlamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

“Tedarikçi, müşteri ve yatırımcı ilişkilerimiz sürecek”

Süreçle ilgili de bilgi paylaşan şirket, “Tüm tedarikçi, müşteri ve yatırımcı ilişkilerimizin şeffaflık ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde sürdürüleceğini, yasal çerçevede yükümlülüklerimizin yeniden yapılandırılacağını, süreç boyunca düzenli ve açık iletişim kurulacağını, hiçbir hak sahibinin mağduriyet yaşamayacağını önemle bildiririz. Bu süreçte; yatırımcılarımızın, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın bize duyduğu güvenin ne denli kıymetli olduğunu biliyor, bu güveni her zaman temel önceliğimiz olarak görüyoruz. Tedarikçilerimizden ve tüm paydaşlarımızdan bu süreçte bizlere olan inancını ve desteklerini sürdürmelerini bekliyoruz” denildi.