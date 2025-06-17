Softbank, T-Mobile satışından 5 milyar dolara yakın kazanç sağladı

SoftBank her biri 224 dolardan 21,5 milyon T-Mobile hissesi satışından 4,8 milyar dolar topladı.

Şartnamede, hisselerin her birinin 224 ila 228 dolar fiyat aralığında teklif edildiği belirtildi. Nihai fiyat, T-Mobile'ın pazartesi günkü kapanış fiyatı olan 230,99 $'a göre yaklaşık yüzde 3'lük bir indirim sundu.

SoftBank, hisse satışından sonra, Deutsche Telekom'un ardından T-Mobile'ın en büyük ikinci hissedarı olmaya devam edecek.

Satış öncesinde SoftBank T-Mobile'ın yüzde 7,52'sine ya da yaklaşık 22,76 milyar dolar değerinde 85,36 milyon hisseye sahipti.