THY, ‘’Sürdürülebilir Finansman Öncülük’’ ödülünü aldı

Türk Hava Yolları, iki adet yeni nesil, yakıt tasarruflu Airbus A321neo uçağının finansmanında JOLCO finansman modeline sürdürülebilirlik bağlantılı finansman yapısını ilk kez entegre ettiği yenilikçi finansman işlemi sebebiyle Ishka tarafından sürdürülebilir finans alanındaki en prestijli ödüllerden biri olan Sürdürülebilir Finansman Öncülük Ödülü'ne layık görüldü.

Societe Generale tarafından sağlanan finansman,şirketin karbon emisyon yoğunluğu temel performans göstergesine yönelik ve sektörel uluslararası standartlarla uyumlu performans taahhütleri ile ilişkilendirildi.

“Uçak finansmanı alanında sürdürülebilirliğe dayalı bir yapı kurgulayarak uluslararası alanda prestijli bir ödül ile takdir görmenin gururunu yaşıyoruz"

Ödüle ilişkin açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi ve Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker; “Uçak finansmanı alanında sürdürülebilirliğe dayalı bir yapı kurgulayarak uluslararası alanda prestijli bir ödül ile takdir görmenin gururunu yaşıyoruz. Sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda oluşturulan bu finansman yapısının, büyüme ve filo yenileme stratejilerimize katkı sunacağına ve 2050 yılında karbon nötr hava yolu olma vizyonumuza hizmet edeceğine inanıyoruz.” dedi.

Deneyimli kadrosuyla geliştirdiği yenilikçi finansman çözümleri ile havacılık sektöründe en uygun finansman maliyetlerine ulaşan Türk Hava Yolları, son 10 yılda yaklaşık 16 milyar dolar tutarındaki finansman işlemleriyle 30’dan fazla uluslararası ödül kazandı. “Global Transport Finance”, “Airline Economics”, “Airfinance Journal” ve “Bonds, Loans & Sukuk Turkey” gibi prestijli kuruluşlar tarafından birçok kez ödüle layık görülen şirket, “Sürdürülebilir Finansman Öncülük’’ Ödülü ile sürdürülebilir finansman alanındaki öncü rolünü de pekiştirdi.