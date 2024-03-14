Bakan Kacır’dan Denizlili sanayicinin taleplerine tam destek

DENİZLİ

Denizli Sanayi Odası'nın (DSO) düzenlediği Sanayicilerle İstişare Toplantısı, Feridun Alpat Konferans Salonunda gerçekleşti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımı ile gerçekleşen toplantıda konuşan DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli sanayicisinin öncelikli beklentilerini dile getirdi.

Kasapoğlu, ''Denizli'de ilin önde gelen sanayi kollarına paralel olarak makine imalat sektörü de oldukça gelişti. Kentimiz makine sektörü; kablo, doğal taş ve tekstil makineleri konusunda uzmanlaşmış düzeyde. Yıllara değin gelen bu deneyimini ileri teknoloji ve nitelikli personeller ile birleştiren makine sektörü bölgede doğal bir kümelenme oluşturdu. Yakın dönemde TEI-TUSAŞ yönetimini Denizlili sanayicilerimiz ile buluşturduk. TEİ yöneticilerine, makine üreticilerimizin deneyimini, teknolojisini ve uzmanlığını kullanarak bir üst seviyeye çıkmak, savunma sanayi kümelenmesini kurarak Türk savunma sanayisinde önemli bir tedarikçi konuma gelmek gibi hedeflerimizin olduğundan bahsettik. Oda olarak Denizli'nin üreten ve azimli tavrına güveniyor, savunma sanayinde öncü aktör olacak potansiyelde ve birikimde olduğumuzu biliyoruz'' dedi.

Kümelenme çalışmaları hız kazandı

Kasapoğlu, savunma sanayi kümelenmesini sağlıklı bir şekilde yapılandırmak, kurumsal bir kimlik kazandırmak, makine sektörünü bu kümelenmeye kurumsal ve teknolojik olarak hazırlamak, işletmeleri savunma sanayi kuruluşlarıyla sıkı bir iş birliği içine dahil etmek için Bakan Kacır'dan önderlik yaparak teknik, kurumsal ve finansal destek istedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise, Denizli'nin sanayi gücünün ülke ekonomisinin önemli bir parçasını oluşturduğunu belirterek daha da geliştirilmesi için her aşamada destek vereceklerini beyan etti.

Kacır, ''Denizli'nin güçlü potansiyelini ortaya çıkarmak için DSO önderliğinde yürütülen Organize Sanayi Bölgeleri çalışmalarını, Denizli Model Fabrika projesini ve kümelenme programlarını destekliyoruz. Sanayi Odası'nın projeleri ve Denizli OSB bünyesinde yeni Teknopark’ın oluşturulması için gerekli destekleri vermeye hazırız, mutlaka vereceğiz'' dedi.