Kahramanmaraş ihracatta zirvede

Ali Eskalen-Kahramanmaraş

Depremin gerçekleştiği ve en ağır etkilerinin yaşandığı 2023 yılı Şubat ayında 11 ilde ihracat, 2022 yılının Şubat ayına göre yüzde 42 oranında düştü. 2024 Şubat ayında 2023 yılı Şubat ayına göre yüzde 77,2, deprem öncesi 2022 yılı Şubat ayına göre ise yüzde 3,2 oranında artış gerçekleşti.

2024 yılı Şubat ayında ihracat artışı en yüksek olan il yüzde 130,9’luk artışla Kahramanmaraş olurken, onu sırasıyla yüzde 127,5’lik artış ile Hatay ve yüzde 111,1’lik artış ile Osmaniye takip etti. Diğer taraftan Türkiye genelinde 100 milyon dolar ihracat yapan iller arasında Kahramanmaraş, Yalova’dan sonra, geçen yılın aynı ayına göre en fazla ihracat artışı gerçekleştiren il oldu.

Tekstil ve metal mutfak eşyaları ihracatı öne çıktı

Şubat ayında Kahramanmaraş’ın tekstil ve hammaddeleri ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 99 artarak 61,9 milyon dolar oldu. Şubat ayında Demir ve Demir Dışı Metaller (Metal Mutfak Eşyaları) ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 120 artarak 14,8 milyon dolar oldu.

Kahramanmaraş şubat ayında 88 ülkeye ihracat gerçekleştirdi

Kahramanmaraş Ocak-Şubat döneminde en çok İtalya, Mısır, Bangladeş, Almanya, Portekiz ve Fas’a ihracat yaptı. Şubat ayında Kahramanmaraş’tan 88 ülke/bölgeye ihracat yapıldı. (Ocak: 93 ülke/bölge)

“Bu başarı iş dünyamızın kararlılığı sayesinde olmuştur”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, şunları söyledi: “Ticaret Bakanlığımız tarafından 11 Mart’ta açıklanan faaliyet illerine göre ihracat rakamlarında daönemli bir başarı gösterdik. Geçen yılın aynı dönemine göre %130,9'luk bir artışla ihracatımızı 50 milyon dolardan 101 milyon dolara çıkarmayı başardık. Bu sonuç, Kahramanmaraş'ın ekonomik potansiyelinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Bu başarı, sadece rakamlarla ölçülebilecek bir durum değil; aynı zamanda şehrimizin girişimci ruhu ve iş dünyasının kararlılığı sayesinde gerçekleşmiştir. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak, iş dünyamızın her kademesindeki çalışanlarımıza, üreticilerimize, ihracatçılarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Onların özverili çalışmaları ve kararlılığı olmadan, bu başarıya ulaşmamız mümkün olmazdı.”