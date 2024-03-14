Depremin merkez üssüne 1 milyar TL'lik özel hastane yatırımı

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

6 Şubat depremlerinin yaşandığı Kahramanmaraş’ta önemli bir sağlık yatırımı hizmete giriyor. İş insanı Uzm. Dr. Halil Gürsoy, Kahramanmaraş ve bölgesinin en büyük özel hastane yatırımını depremin merkez üssü Kahramanmaraş’a kazandırdı. 300 yatak kapasitesi ve son teknolojiyle donatılmış HG Hospital çok yakında Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde hizmet vermeye başlayacak.

32.000 metrekarelik bir alana yayılan son teknolojiye sahip hastane, hastaların, ziyaretçilerin ve personelin bütünsel iyilik hali üzerinde odaklanarak çalışma ortamlarını iyileştirmeyi amaçlayan titiz bir planlama süreciyle tasarlandı. 80 Uzman doktorun hizmet vereceği HG Hospital’de, VIP’ ye kadar değişen 150 hasta odası, biri son teknoloji hibrit ameliyathane olmak üzere 8 ameliyathane, Radyasyon Onkoloji ve Medikal Onkoloji , Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Acil, Yoğun Bakım, MR, Radyoloji, Anjiyografi, Laboratuvarlar, Kadın Sağlığı Merkezi ve Yönetim Ofisleri gibi uzmanlaşmış bölümler, hastanenin çeşitli tıbbi tüm gereksinimlerini ele alacak şekilde donatılmış.

Yatırım maliyeti 1 milyar TL'yi aştı

HG Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Halil Gürsoy, “Asrın en büyük deprem felaketini birlikte yaşadık. Peşe peşe yaşadığımız depremlerin ağır yarası üzerimizde hala var. Çok insanımızı kaybettik. Bu kayıpların acısını taşırken bir yandan da geri kalan yıkımın da hasarını azaltmamız gerekiyor. Bizler HG Holding olarak maliyeti şuan da 1 Milyar lirayı aşan 300 yataklı bölgenin en büyük ve en kapsamlı Özel Hastane yatırımını hayata geçirdik. Hastanedeki ortak alanlar; giyim mağazaları, kuaförler, fırınlar ve kafeteryalar gibi çeşitli olanakları içermektedir. Bu alanlar, genellikle sağlık ortamlarındaki monotonluğu kırarak farklı bir atmosfer sunmaktadır. Tasarım, hastanenin birçok yerinde doğal unsurların entegrasyonunu vurgulamaktadır”dedi.

HG Hospital, teknolojisi ve hastalar için sunulan lüks olanaklarıyla güvenilir bir sağlık kurumu olmanın yanı sıra, 300 yatak kapasitesiyle geniş hasta odaları sunmaktadır. Her biri hasta bakımı için önemli olan bu odalar, konfor ve gizlilik sunmaktadır. İç mekanlar için seçilen malzemeler, optimal hasta bakımı için önemli olan lüks ve hijyenin ikili vurgusunu yapmaktadır. Kullanılan malzemeler sadece estetik sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda yüzeylerin temizlenmesini kolaylaştırarak tüm hastalar için hijyenik bir ortamı teşvik etmektedir. Dünya Tasarım Ödülü alan HG Hospital, çok yakında Kahramanmaraş’ta hizmete açılacak.

Dünyanın en iyi tasarlanmış sağlık tesisi ödülü

Gürsoy, “HG Hospital hem tasarımı hem de tüm donanımlarıyla çok özel bir sağlık tesisi oldu. Futurist Architecture tarafından 2023 yılında İtalya da çok özel bir ödül aldık. Dünyanın en iyi 20 tasarımı arasına giren HG Hospital tasarımı aynı zamanda Dünyanın en iyi tasarlanmış Sağlık tesisi ödülünü de almış oldu. Emek veren tüm arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu ödül aslında hastaneden hizmet alacak olan herkesin ve tüm çalışanların nasıl önemsendiğini de gösteriyor. Çünkü bu yatırım tepeden tırnağa en ufak detaylarda hesaplanarak hayata geçirildi” şeklinde konuştu.

HG Hospital, standarttan VIP'ye kadar değişen 150 hasta odası, 8 ameliyathane, uzmanlaşmış bölümler, giyim mağazaları, kuaförler, fırınlar ve kafeteryalar gibi çeşitli olanakları içeriyor. Tasarım, hastanenin birçok yerinde doğal unsurların entegrasyonunu vurgulayarak farklı bir atmosfer sunuyor.