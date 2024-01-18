AK Parti Kayseri Büyükşehir’de Memduh Büyükkılıç ile devam edecek

KAYSERİ/EKONOMİ

AK Parti'de aralarında Kayseri’nin de olduğu 17 büyükşehir, 31 il belediye başkan adayının tanıtım toplantısı ATO Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan alfabetik sıraya göre belediye başkan adaylarını sahneye davet etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesinde de mevcut başkan Dr. Memduh Büyükkılıç ile yola devam edeceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aday tanıtımı için Memduh Büyükkılıç’ı sahneye davet etti. Büyükkılıç’tan sonra sahneye AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar, Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, S. Bayar Özsoy, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı ve MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen de çıktı.