Akdeniz’in yaş meyve sebze ihracatında ilk çeyrek performansı 475 milyon dolar

MERSİN / EKONOMİ

İhracat rakamlarını değerlendiren Ferhat Gürüz, Ocak-Mart ayları arasında 1 milyon 382 bin ton ürünün uluslararası pazarda yer aldığını söyledi. En fazla ihraç edilen ürünlerin mandalina, domates ve limon olduğunu kaydeden Gürüz; 227,4 milyon dolarlık mandalina, 167 milyon dolarlık domates ve 108 milyon dolarlık limonun yurtdışına gönderildiğini dile getirerek, “En büyük pazarlarımız Rusya, Irak ve Romanya oldu. Rusya’ya 216,9 milyon dolar, Irak’a 108,1 milyon dolar, Romanya’ya 93,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. İhracat hacmindeki en güçlü artışları Irak, Suriye, Bosna-Hersek ve Gürcistan pazarlarında elde ettik. Irak’a ihracatımızı yüzde 346 oranında artırma başarısı gösterdik” dedi.

Taze kayısı üretimi ve ihracatı Mut’ta masaya yatırıldı

Sektöre ilişkin yapılan çalışmalardan da söz eden Gürüz, turfanda kayısı üretiminde söz sahibi olan Mersin’in Mut ilçesinde Taze Kayısı Üretim ve İhracatını Değerlendirme Toplantısı’nı organize ettiklerini aktardı. Etkinlikte Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar ile bölge üreticilerini buluşturduklarını söyleyen Gürüz, “Türkiye geçen yıl 87 bin 35 ton taze kayısı ihracatından 58,4 milyon dolar gelir sağladı. Birliğimiz bu performansa yüzde 57,9 oranında destek verdi. Katma değeri yüksek meyvenin üretim, hasat, nakliye ve paketleme sürecinin daha başarılı gerçekleşmesini sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Sektörün geleceğine yön veren faaliyetlere devam ettiklerine işaret eden Gürüz, Danışman Ziraat Mühendisleri Eğitimi’nde Rusya ihracatındaki prosedürler, uygulama talimatı, bitki sağlığı kontrolleri, üretici kayıt defteri ve form düzenlenmesi, analiz uygulamaları, ürünlerin bildirimine konu olan organizmaların kontrolü ve ürün hazırlama başlıklarının ele alındığını da sözlerine ekledi.