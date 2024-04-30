Mükemmeliyet Merkezi, nitelikli eleman yetiştiriyor

SABİHA TOPRAK / KOCAELİ

IMES OSB’NIN Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın (MARKA) desteğiyle hayata geçirdiği Mükemmeliyet Merkezi'nin ana misyonu sanayicinin ihtiyaç duyduğu endüstriyel niteliğe sahip personeli, sanayi gelişimine paralel şekilde yetiştirip istihdamı sağlamak. Eğitim, imalat, Ar-Ge ve danışmanlık merkezlerinden biri haline gelen İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) desteği ile bugün Ara personel ve Kalifiyeli Mühendis yetiştirme konusunda çözümler üretiyor. Geçen yıl SOGEP projesine ev sahipliği yaptığını kaydeden İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi Müdürü Deniz Aygan, merkezin SOGEP projesi kapsamında istihdama katılmamış 50 dezavantajlı personel, 7 farklı meslekte 210 gün 1680 saat sürecek eğitimler ile istihdam garantili ara eleman yetiştireceğini ifade etti. Aygan, proje kapsamında eğitim gören personel adaylarına İMES OSB firmaları tarafından işe alımlarda öncelik sağlanacağını belirtti.

METEK 3 projesi kapsamında metal ve makine alanında 31 öğretmene 15 farklı konuda 2 haftalık süreli eğitim verdiklerini söyleyen Aygan, “Bölge içi ve bölge dışı firmalar olmak üzere 28 farklı işsiz personele nitelik kazandırarak istihdam sunduk. Türkiye genelinde Edirne'den Erzurum'a kadar eğitim hizmeti vermekteyiz. Ayrıca firmaların kendi içindeki yapamadıkları üretimleri de Mükemmeliyet Merkezinde çözüm bularak proje üretiyoruz” dedi.

Bir yıllık faaliyet döneminde 20 farklı konuda kurs ve 57 farklı konuda seminer yaparak toplamda 271 farklı firmaya 137 eğitim verdiklerini söyleyen Aygan, “2 bin 512 kişiye nitelik kazandırarak sertifikalandırdık. 5 farklı meslek dalında Dilovası Kaymakamlığı Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile 20 kurs açarak 461 kişiye Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı kurs sertifikası verdik. Bünyemizdeki 14 farklı kurs, protokol yenilemesi yapılarak 80 farklı kursa çıkaracağız. Mükemmeliyet Merkezi eğitim hizmetlerinde 58 İMES OSB bölge firması, üretim ve metroloji hizmetlerinde de 32 bölge firması olmak üzere Türkiye genelinde 57 firma yararlandı” diye konuştu.

“Kazandığı finanslarda eğitim üreten bir kurum”

Devlet desteği almadıklarını belirten Aygan, şunları söyledi: “Kazandığı finanslarda eğitim üreten bir kurum olup içinde 150 kaleme eğitim bulunduruyoruz. Bunlar; metroloji, yetkinlik geliştirme, uzaktan online, endüstri 4.0 dijitalleşme, yalın üretim, insan kaynaklı, kalite uzman yetiştirme programı, otomotiv uzmanı yetiştirme programı, bakım onarım personeli yetiştirme programlar ve sürdürülebilirlik uzmanı yetiştirme programı gibi eğitimlerimiz bulunuyor. Bunların haricinde de mühendislik ve ekstra gıda güvenliği eğitimleri veriyoruz. Siemens, iş birliğimizle dijital laboratuvar üretim proses mühendisliği yetiştireceğiz. Bünyemizde 3 laboratuvar, CNC Simülasyon, CAD/CAM, yalın üretim, metroloji, Endüstri 4.0, makine teknolojileri uygulama alanları ve 7 eğitim sınıfı bulunuyor. Türkiye'ye katkı sağlıyor. Aynı zamanda Hidrolik, pnömatik, otomatik kumanda, mekatronik, PLC eğitim setlerinin yanında ve mekanik test laboratuvarları kurulacak.”

Aygan, “Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi’nden mezun, İngilizce altyapısı olan 15 mühendisimizi multidisipliner bir yaklaşım olan Kalite Mühendisliği Sertifika Programı ile mezun ettik. Aynı zamanda 15 mühendisimizin 10’unu istihdama kattık ve 5’ini de istihdama kazandıracağız. Ayrıca kalite mühendisliği programında 27 modülde Yönetim Sistemleri, denetim, Kalite Kontrol, Otomotiv Kalite Uzmanlığı ve yalın üretim kavramlarındaki alt yapıyı ve endüstride karşılığı olan alt yapıyı uygulamalı şekilde sanayi deneyimli uzmanlar tarafından sanayi müfredatıyla ve uygulamalı şekilde icra ettik” ifadelerini kullandı.

“Mükemmeliyet Merkezi üç başlıkta faaliyet gösteriyor”

Mükemmeliyet Merkezimizde üç başlıkta faaliyet gösterdiklerini söyleyen Aygan, “İnsan odaklılık, kapsayıcılık ve teknoloji ilkelerine dayanıyor. Bireylere, bireysel öğrenme deneyimlerini zenginleştirecek insanlarla ve en uygun iletişim yöntemleri ile erişim fırsatı sağlanmasının yaratacağı katma değeri önemsiyoruz. Sanayi içi ve dışı paydaşlarla işbirliği yapıyoruz. Eğitim sistemindeki genel sanayi ihtiyaçlarını kapsayacak şekilde faaliyetlerimizin çeşitliliğini artırıyoruz. Bu doğrultuda envanter analizleri yaparak firmalar ile bire bir görüşüp ihtiyaçları çıkarılarak kurs ve seminer şeklinde eğitimler tasarlıyoruz. Endüstri 4.0 yönelik eğilimleri göz önüne alarak firmalara bünyemizdeki parkurlar ile iyi uygulama örneklerinin sergilenmesi misyonunu üstleniyoruz” şeklinde konuştu.