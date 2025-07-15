Sardes, UNESCO dünya kalıcı miras listesine girdi: “Salihli’nin tanıtımına doping etkisi yaratacak”

EKONOMİ / MANİSA

Lidya Uygarlığı’nın başkenti olan ve madeni paranın doğduğu yer olarak kabul edilen Sardes’in önemi, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) tarafından tescil edildi. Sardes Antik Kenti ve Bintepeler Lidya Tümülüsleri, UNESCO Dünya Kalıcı Miras listesine kabul edildi. Salihli Ticaret ve Sanayi Odası (Salihli TSO) Başkanı İbrahim Yüksel, bu kararın Salihli’ni tanıtımı için eşsiz bir fırsat yaratacağını belirterek, tüm kurumların bu karar doğrultusunda çalışmalarını gözden geçirip, sürece katkı sağlaması gerektiğini ifade etti.

Anadolu’nun yerli kültürü olan Lidya medeniyetine dair güçlü arkeolojik ve mimari kalıntılarıyla dikkat çeken Sardes Antik Kenti ve Bintepe Tümülüsleri, Türkiye çapında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil olan 22. alan oldu. Yüksel, Lidyalıların ekonomiye can verdiği bu topraklarda Salihlili esnaf, tüccar ve sanayiciler olarak katma değer üretmeye; bölgesel ve ulusal düzeyin yanı sıra uluslararası çapta da Salihli’nin ismini duyurmaya devam ettiklerini kaydetti.

Sardes’in UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınmasının dikkatleri bölgeye çekeceği ve kısa zamanda turist sayısını artıracağını söyleyen Yüksel, “Lidya Uygarlığı’nın mirası olan çok değerli topraklarda yaşıyoruz. Tarım alanındaki avantajımızın yanı sıra son zamanlarda sanayide de önemli hamleler dikkat çekiyor. Tarihi ve kültürel mirasımızın önemi inkar edilemez ama bu güne kadar gelen turist sayısında Efes’in çok gerilerinde kalıyorduk. İnanıyorum ki UNESCO’nun aldığı bu karar gözlerin Salihli’ye çevrilmesine imkan sağlayacak ve Artemis, Gymnasium, Bintepeler turistlerin başlıca uğrak yerlerinde biri haline gelecek. Bu durumda bize düşen görevler varsa onları da yerine getirmek için çalışmalar yapacağız. Bütün ilgili kurumlar programlarını bu doğrultuda revize etmeli” diye konuştu.