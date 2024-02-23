AKİTEK’in açılışı, Bakan Kacır’ın katılımı ile gerçekleşti

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen AKİTEK’in açılış törenine, Konya protokolü, iş dünyası, akademisyenler ve basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. Tören, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç’ın konuşmalarıyla başladı.

“AKİTEK ile KOBİ’lerimize bütüncül bir altyapı sunmaktayız”

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır konuşmasında, “Konya’daki tarım makinaları üreticilerimiz hasat, gübre dağıtma, ekim ve seyyar süt sağım makineleri imalatında Türkiye’de birinci; traktör, pulluk ve su pompası üretiminde ise ikinci sırada yer almaktadır. Traktörlerde kullanılan parçaların yüzde 80’i, tarım makinelerinde kullanılan parçaların ise yüzde 90’dan fazlasını Konyalı sanayicilerimiz üretebilme kapasitesine sahiptir. Tabi sektörün rekabetçiliğini güçlendirmemiz için teknoloji odaklı dönüşümü başarıyla gerçekleştirmemiz gerekiyor. Konya’da kurduğumuz üst düzey teknoloji ile donatılmış Akıllı Teknoloji Merkezimiz ile; KOBİ’lerin kendi imkânlarıyla erişemeyeceği bütüncül bir altyapıyı üreticilerimize sunduk” dedi.

“AKİTEK, üniversite – sanayi iş birliğinin örnek bir projesidir”

Bakan Kacır; “Üniversite – sanayi iş birliğinin örnek bir projesi olan bu merkez ile; 21. yüzyılın en stratejik sektörlerinden biri olan gıda sektöründe verimliliği artırmaya yönelik tarım makinelerinin teknolojik modernizasyonunu gerçekleştireceğiz. Ayrıca, tarım makinelerinin yanı sıra; ülkemizin kritik ve güçlü sanayileri olan havacılık ve otomotiv sektörlerinde kullanılan stratejik parçalar için prototipleme çalışmaları yürüteceğiz” şeklinde konuştu.

“Milli Teknoloji Hamlesi, Türkiye’yi Dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokacak”

Türkiye’nin, yeni yüzyıl hedeflerinin temelinde daha güçlü bir kalkınma hamlesinin ilk sırada yer aldığını söyleyen Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk; “Türkiye şimdiye kadar bölgesel bir merkez oldu fakat gerçekleştireceğimiz kalkınma hamlesi ile yolumuza küresel ekonomik güç olarak devam etmek istiyoruz. Bunun yolu da Türkiye’yi dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokacak Milli Teknoloji Hamlesinden geçmektedir” şeklinde konuştu.

“AKİTEK, ülkemiz çapında örnek gösterilecek bir model olmuştur”

Akıllı Teknolojiler Merkezi’ni Konya için bir kazanç olarak gördüklerini söyleyen Öztürk; “T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın yürütmekte olduğu Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde, KTO Karatay Üniversitemiz tarafından kurulan Akıllı Teknolojiler Merkezi’ni şehrimiz adına bir kazanç olarak görmekteyiz. Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Kampüsü bünyesinde yer alan Akıllı Teknolojiler Merkezimiz, Ar-Ge ve inovasyonun, özel sektör- üniversite iş birliğinin ülkemiz çapında örnek gösterilecek bir modeli olmuştur. Bugün resmi açılışını yaptığımız Akıllı Teknolojiler Merkezimizin Konya’ya kazandırılmasında büyük katkısı olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza ve Rekabetçi Sektörler Programı’nın yürütülmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“AKİTEK, geleceğe dair önemli bir kilometre taşını simgeliyor”

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç; “Bugün burada açılışı yapılacak olan KTO Karatay Üniversitesi Akıllı Teknolojiler Merkezi, geleceğin teknolojilerini tasarlamak, geliştirmek ve uygulamak adına büyük bir potansiyeli içinde barındırarak, ülkemizin teknolojik ilerlemesine önemli katkılarda bulunmaya hazırlanmaktadır. Ülkemizin teknolojik altyapısını güçlendirmek, bilim ve sanayi alanlarında ilerlemek amacıyla atılan adımların öncülerinden olan bu merkezin açılışı, geleceğe dair önemli bir kilometre taşını simgeliyor” dedi.

KTO Karatay Üniversitesi Teknoloji ve Eğitim Kampüsü konferans salonunda gerçekleşen konuşmaların ardından T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır ve protokol açılış kurdelesini kesti. Heyet, AKİTEk’i ziyaret ederek yürütülen projeler ve faaliyetler hakkında detaylı bilgi aldı.