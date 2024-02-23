Güven Elektrik, yüksek gerilim güvenlik ve buşing izolasyon için entegre tesis kuracak

MEHMET NABİ BATUK / ANKARA

İvedi Organize Sanayi Bölgesi’nde Lion Energy markasıyla yüksek ve orta gerilim ekipmanları ile iş güvenliği ürünleri üreten Güven Elektrik, ürün portföyünü genişletecek Ar-Ge projelerine devam ediyor. Özellikle sektörde arz açığı olan ürünlere odaklanan firma, aynı zamanda Balkanlarda hızlı bir büyüme hedefliyor.

Güven Elektrik Genel Müdürü Zeki Tavas uzun yıllardır İngiltere, Amerika, Hindistan ve Rusya menşeili firmaların yüksek gerilim aksesuarlarında distribütör olarak faaliyet gösterdiklerini ve piyasa hakimiyetlerinin her geçen gün artığını kaydetti. 2016 yılından itibaren etaplar halinde ve yüzde 100 yerli sermaye ile kurdukları 2 üretim tesisiyle 27 üründeki ithalatı ikame ettiklerini ifade eden Zeki Tavas, “Piyasada arz açığı bulunan yüksek ve orta gerilim aksesuarlarını bir bir portföyümüze ekliyoruz. 2023 yılı itibariyle markalı olarak ürettiğimiz toplam ürün sayısı 27’ye ulaştı. Bu alanda aralıksız Ar-Ge yapıyoruz. 2024’ün sonuna kadar toplam markalı ürün sayımız 100’e ulaşacak. Ar-Ge ekibimizin hazırlıklarını büyük oranda tamamladığı 1 Kv ’luk ısı büzüşmeli kablo başlıkları ve eklerini de kısa bir süre sonra piyasaya sunacağız. Şuanda lokomotif ürünlerimizi yüksek gerilim izole sehpa, halı ve eldivenler oluşturuyor. Aynı zamanda yüksek gerilim hatları ile transformatörlerde kullanılan seramik izolatörlerin üretimini de gerçekleştiriyoruz. Bu ürünler sayesinde yüksek gerilim personellerini enerjiyi kesmeden işlemlerini yapabiliyor. Personelin çalışma şartlarını iyileştiriyor ve kaza riskini de minimum seviyeye indiriyoruz” dedi.

Entegre üretim için 2 yıllık yatırım planı oluşturdu

Markalı ürünlerine yönelik hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlardan yoğun talep aldıklarını kaydeden Zeki Tavas, üretim kapasitesini artıracak yatırımlara da devam ettiklerini kaydetti. Tavas, “İvedi OSB’de 2 farklı tesiste üretim yapıyoruz. Aynı zamanda OSTİM OSB’de de showroom ve paketleme hatları kurduk. 1 tesisimizde sadece mobil trafo merkezleri ve elektrik dağıtım panoları üretiyoruz. Diğer tesisimizde ise yüksek gelirim kablo bağlantı aksesuarları üretiyoruz. Sahip olduğumuz fabrikalarda yer sorunu nedeniyle kapasite artırımı yatırımlarında zorlanmaya başladık. Bu nedenle entegre bir üretim üssüne yönelik yeni bir yatırım planı oluşturduk. 2025 yılına kadar tüm üretim tesislerimizi 1 noktaya toplamayı planlıyoruz. Bunun için Kazan’da yaklaşık 5 bin metrekare yer arayışımız devam ediyor. Yeni fabrikamızın proje çalışmaları devam ediyor. Şuanda toplam istihdamımız 20 kişiye ulaştı. Yeni fabrikamızla birlikte toplam istihdamımızı 30 kişiye kadar çıkacak” diye konuştu.

Balkanlar ve Orta Doğu’da daha çok genişleyecek

Yüksek gerilim kablo aksesuarları ve iş sağlığı ekipmanlarında ithalatı ikame ederken aynı zamanda 10 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ifade eden Güven Elektrik Genel Müdürü Zeki Tavas, şöyle devam etti: “Ülke sayımızı artıracak girişimlerimize devam ediyoruz. Orta Doğu, Turk-i Cumhuriyetler, Afrika ve Balkanlar’da önemli bir mesafe kaydettik. 2025 yılına kadar bu pazarlarda hızlı bir şekilde genişleme hedefliyoruz. Yeni entegre fabrikamız ve artacak ürün portföyümüzle birlikte söz konusu pazarlarda önemli tedarikçi firmalardan biri haline geleceğiz. Aldığımız yüksek talepler de buna işaret ediyor. Lokomotif pazarlarımız olan Balkanlar ve Orta Doğu’da daha önemli seviyelere gelmeyi amaçlıyoruz. Şuanda toplam üretimimizin en az yüzde 30’u bu pazarlarda değerleniyor. Yeni fabrikamızla birlikte bu oranı yarı yarıya dengeleyeceğiz. Ar-Ge ekibimiz bu alanda hedef pazarlarımızdaki teknik elektro mekanik sistemleri de yakından takip ediyor.”