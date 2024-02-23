Gazi Kars Platformu ile şehirdeki ekonomik canlanma hızlandırılacak

MEHMET NABİ BATUK / KARS

Kars’ta 12 sivil toplum kuruluşu, birlik, vakıf ve derneğin katılımı ile Gazi Kars Platformu kuruldu. Platformun Kurucuları arasında Kars Ticaret ve Sanayi Odası, Kars Ticaret Borsası, Kars Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği, Kars Esnaf Kefalet Kooperatifi, Kars Ziraat Odası, Kars-Ardahan-Iğdır Veteriner Hekimler Odası, Kars Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası, Müstakil İş adamları Derneği, Kars Sanayici İş adamları Derneği, Kars Barosu, Kars Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Kars Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği, Ani Vakfı yer alıyor. Platformun koordinatörlüğüne ilk 6 ay için Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan seçildi.

Platform Sözcüsü Fettah Çapkurt, en önemli amaçlarının Anadolu’da Gazi unvanı verilen ilk şehir olan Kars’ın Gazilik unvanının resmileştirilmesi ve ve Kars’ın resmi, mülki, sivil tüm alanlarda “Gazi Kars” adı ile anılması olduğunu aktardı. Aynı zamanda şehrin sosyal, kültürel ve ekonomik alanda var olan yüksek potansiyeline ulaşabilmesi için ortak çalışmalar yürüteceklerini ifade eden Fettah Çapkurt, “Öncelikli hedeflerimiz arasında Kars Zaferi dolayısıyla Sultan Abdülmecit Tuğrasıyla Kars’a verilen ve halihazırda İstanbul Arkeoloji Müzesinde sergilenen Altın, Gümüş ve Bakır Zafer Madalyalarının Kars’a getirilerek Kars Şehir Müzesinde sergilenmesinin sağlayacağız. Kars’ın lokomotif sektörleri olan tarım, hayvancılık ve turizm sektörlerine yönelik toplantı ve yeni çalıştaylar düzenleyip sorunlarımızın tespit edilmesi ve sorunları çözümleri noktasında tek ses olunarak mücadele edeceğiz” dedi.

"Hedefimiz Gazi Karslı adıyla üst kimlik oluşturmak"

Platform Koordinatörü ve Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan ise tek hedeflerinin Kars’ın hak ettiği değere ulaşması ve sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişimin sağlanması olduğunu belirtti. Platform sayesinde hem ulusal hem de uluslararası projeksiyonda daha güçlü ses çıkaracaklarını ifade eden Kadir Bozan, “Öncelikli hedefimiz Karsımızın hak ettiği Gazilik unvanının geri alınması olacak. Bu konuda önemli çalışmalar planlıyoruz. Diğer bir hedefimiz ‘Gazi Karslı’ Kimliğinin oluşturulmasını sağlamaktır. Bilindiği üzere ilimiz çeşitli etnik zenginlikleri içinde barındıran bir yapıya sahip. Bu durum ilimizin önemli bir zenginliği olmasına rağmen zaman zaman ayrışmalara da sebebiyet veriyor. Platformumuzun en önemli amaçlarından bir tanesi bu etnik zenginlikleri Gazi Karslı kimliği altında toplayarak bir üst kimlik oluşmasını sağlamaktır. Bunların dışında tarımdan hayvancılığa, turizmden sağlığa, sanayiden ticarete, tüm alanlarda sorunları tespit ederek sorunları Platform olarak daha gür sesle dile getireceğiz ve çözüme kavuşturacağız” diye konuştu.