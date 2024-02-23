Mardin iş dünyası yeşil mutabakatla ilgili faaliyetlere hız verecek

MARDİN / EKONOMİ

Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde yapılan toplantıya, “Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hatip Çelik, Kızıltepe Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dündar, Nusaybin Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Aktaş, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Özmen, TOBB Mardin Genç Girişimciler Kurul Başkanı İbrahim Bozdemir ve bilim insanları katıldı. Toplantının sonunda alınan ortak kararlarda; oda ve borsaların AB Yeşil Mutabakatına dair faaliyetlerin artırılması kararı alındı. Bu amaçla daha geniş kitlelere yönelik bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları icra edilecek. Ayrıca, oda ve borsa üyelerin e-Ticaret Kapasitelerinin Geliştirilmesi ve Yerel Sınaî Ürünlerin Promosyonu hususlarının müzakere edildiği toplantıda Mardin’de YÖREX Fuarı benzeri bir organizasyon gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların başlatılması kararlaştırıldı.

KTB Başkanı Mehmet Şahin, yaptığı açılış konuşmasında Mardin bulguruna yönelik Ur-Ge projesinde Türkiye’de “En İyi Çıkış Yapan Projeler” arasında yer almak üzere çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti. Başkan Şahin, aynı zamanda Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Mardin Hububat ve Gıda Altyapısının Geliştirilmesi Projesi çalışmalarına devam ettiklerini aktardı.

KTSO Başkanı Mahmut Dündar ise hizmet binasına ilişkin faaliyetleri sürdürdüklerini belirtip, Coğrafî işaretli bulgur tanıtımı kapsamında AB projesi hazırlıklarını sürdürdüklerini dile getirdi.

MTSO Başkanı Hatip Çelik de oda bünyesinde bir AB Bilgi merkezi oluşturmak için projelerinin devam ettiğini anlattı. Bu sayede üyelerin ticarî hacimlerinin artırılmasına yönelik vize faaliyetlerini kolaylaştıracaklarını kaydeden Çelik, “Kuruyemiş ve tekstil ürünleri ile ilgili Ur-Ge proje faaliyetleri, Android IOS uygulaması kapsamında cep modülü çalışmaları, Coğrafî işaret denetim mekanizması faaliyetleri, GES proje çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

NTB Başkanı Necdet Aktaş İtalya’da gıda fuarına katılım çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Başkan Aktaş ayrıca hayvancılık ve süt üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik faaliyetleri sürdürdüklerini söyledi.

NTSO Başkanı Mahmut Özmen ise özellikle turizm projelerine odaklarını kaydederek Nusaybin 2.Çarşı cephe giydirme faaliyetlerinin sürdüğünü aktardı.