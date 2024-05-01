Ankara’da ekmeğe zam kararı

Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, ekmek fiyatlarına getirilen zamma ilişkin açıklamada bulundu.

Ankara’da ekmeğe yılbaşında zam yapılmasını istediklerini ancak zammın ötelendiğini anlatan Alnıaçık, şunları kaydetti:

“Ankara’da ekmeğin yılbaşında 10 TL olması gerekiyordu çünkü yılbaşında, fırında çalışan işçilere yüzde 58 zam yapıldı. Ankara’da fırın işçileri Tek Gıda İş Sendikası’na üyedir. Haliyle sendika ile yüzde 58 üzerinden anlaştık. Fakat yılbaşında bize bu zam verilmedi ve ötelendi. Yılbaşından sonra un, maya ve diğer tüm girdilere zam geldi. Ondan dolayı ekmeğe zam yapmak durumunda kaldık.”

Ankara’da 200 gramlık ekmek 10 TL’den, 400 gramlık Ata ekmeği 20 TL’den satılacak. 200 gram kepekli, tam buğday ve çavdar ekmekleri ile çiçek ekmeğin fiyatı 15 TL olarak belirlendi.