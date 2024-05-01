  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Akaryakıtta fiyat değişiyor: LPG'ye indirim geliyor
Takip Et

Akaryakıtta fiyat değişiyor: LPG'ye indirim geliyor

LPG'nin litre fiyatında yarın gece itibarıyla geçerli olacak şekilde 1 lira 64 kuruşluk bir indirim yansıtılacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Akaryakıtta fiyat değişiyor: LPG'ye indirim geliyor
Takip Et

Mayıs ayının ilk gününde Türkiye akaryakıt sektöründe LPG'ye indirim haberi geldi. Yarın gece itibarıyla LPG (otogaz) litre fiyatlarında indirime gidilecek.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, LPG'nin litre fiyatı 1 lira 64 kuruş düşürülecek.

Bu indirimle birlikte yeni fiyatlar İstanbul'da 20,83 TL, Ankara'da 20,73 TL ve İzmir'de ise 20,37 TL olarak belirlenecek.

Trafik sigortasında yeni dönem başladı!Trafik sigortasında yeni dönem başladı!Ekonomi
Ankara’da ekmeğe zam kararıAnkara’da ekmeğe zam kararıEkonomi

 