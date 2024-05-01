Akaryakıtta fiyat değişiyor: LPG'ye indirim geliyor
LPG'nin litre fiyatında yarın gece itibarıyla geçerli olacak şekilde 1 lira 64 kuruşluk bir indirim yansıtılacak.
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Mayıs ayının ilk gününde Türkiye akaryakıt sektöründe LPG'ye indirim haberi geldi. Yarın gece itibarıyla LPG (otogaz) litre fiyatlarında indirime gidilecek.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, LPG'nin litre fiyatı 1 lira 64 kuruş düşürülecek.
Bu indirimle birlikte yeni fiyatlar İstanbul'da 20,83 TL, Ankara'da 20,73 TL ve İzmir'de ise 20,37 TL olarak belirlenecek.