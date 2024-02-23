Şahin, Gaziantep’te üçüncü dönemine hazırlanıyor

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve kentteki toplu taşımada yeni bir dönem başlatacak Gar-Düztepe-Hastane Sürücüsüz Metro Hattı Projesi, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2024 yatırım programına alındı. Mevcut ulaşım sistemlerine entegre olacak 10 kilometre 440 metre uzunluğundaki metro hattı dokuz istasyon ve 39 tren seti kapasiteli tasarlandı. İki yılda tamamlanması planlanan proje, büyükşehir belediyesinin öz kaynaklarının yanı sıra dış kaynak fonları ile finanse edilecek. Metro hattının tamamlanmasıyla kentin kuzey - güney aksında, yeraltından toplu ulaşım, raylı sistemle çevreci, sürdürülebilir ve konforlu şekilde sağlanacak. Gaziantep metrosu gardan başlayan, Millet Bahçesi, Dr. Ersin Arslan Hastanesi, Düztepe, Kahvelipınar, Yeşilvadi, Akkent Parkı, Akkent Merkez İstasyonları ile devam eden ve şehir hastanesi istasyonu ile son bulan bir güzergâha sahip olacak.

OSB’de Travmatik Acil Durum Hastanesi kurulacak

İşçi kenti Gaziantep’te Organize Sanayi Bölgesi için de projelerini açıklayan Şahin, Gaziantep OSB Travmatik Acil Durum Hastanesi projesi için çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Sağlık Bakanlığı’yla görüşmelerin ardından onayın alındığını belirten Başkan Şahin, iş sağlığı ve güvenliği açısından önemli olan projenin OSB için büyük yarar sağlayacağını sözlerine ekledi.

Fırat’ın suyu OSB’ye getirilecek

Başkan Fatma Şahin, kentin gelişmesinde en önemli noktalardan birinin OSB olduğunu vurgulayarak, “Burada yüzlerce fabrika var. Organize Sanayi Bölgesi’ne Fırat Nehri’nden 55 kilometre boru döşenerek su getirilecek. 50 megavat güneş enerjisi santrali yapılacak ve böylece suyun terfisi için kullanılacak elektrik maliyetini azaltacak. Organizeye gelen su Fırat’tan gelince de şehrin suyu rahatlayacak” dedi.

Devam eden projeler

Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği hizmetlere dair bilgiler veren Şahin, aralarında Gaziray, Düzbağ Projesi, 15 adet katlı kavşak, 127 köprü, tünel ve sanat yapısı, Güneyşehir ve Kuzeyşehir konut çalışmaları, yol ve asfalt çalışmaları, kentsel dönüşüm çalışmaları, BÜSEM, Gaziantep Et Hali ve Borsası, yeşil şehir kapsamında yapılan parkların da bulunduğu projelerin tamamlandığını, deprem bölgesinde yapılan çalışmalar, sağlık hizmetleri, GASMEK ve eğitim destekleri, Aile Akademisi, Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi, spor tesisleri ve bisiklet dağıtımı projelerine ise devam edildiğini belirtti.