Akköylüler Kuyumculuk 50. yılını kutladı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

1974 yılında başladığı serüvenine bugün 300 metrekareyi aşan 4 mağazasında 20 personeli ile devam eden Akköylüler Kuyumculuk, Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen görkemli bir kutlama balosuyla 50. yılını taçlandırarak, müşterilerine kaliteli hizmet vermeye devam edeceğini de vadetmiş oldu.

Geceye sektörün önde gelen isimleri ve basın mensupları yoğun ilgi gösterirken, firma çalışanlarına plaketleri takdim edildi.

Programın açılışı konuşmasını yapan Akköylüler Kuyumculuk yöneticilerinden Ahmet Köksal Akköylü, “Bizleri bu güzel gecede yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Görüyorum ki biz kocaman bir aileyiz. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Bizlere şeref verdiniz” şeklinde konuştu.

Geceye damga vuran Akköylüler Kuyumculuk’un özel tasarım ürünlerinin sergilediği defilenin ardından, Elif Buse Doğan’ın konseriyle program sona erdi.