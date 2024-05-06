Egeli genç iş insanları Azerbaycan’la ticari ilişkileri derinleştirilmek için yola çıktı

İZMİR / EKONOMİ

EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticari ilişkilerin daha da derinleştirilmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini aktardı.

Petrol, doğalgaz, kimyasal ürünler, makine ve ekipmanlar gibi çeşitli alanlarda yapılan ticaret, her iki ülkenin ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağladığını ifade eden EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, “Özellikle enerji sektörü, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilerin önemli bir parçasını oluşturmakta. Bu tür altyapı projeleri, hem Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamasına hem de Azerbaycan'ın enerji kaynaklarını dünya pazarlarına ulaştırmasına olanak tanıyor. Bakü'nün ekonomik potansiyeli Türk iş dünyası için cazip bir yatırım fırsatı sunuyor. İnşaat, turizm, finans, gıda ve tarım gibi alanlarda Türk şirketleri, Bakü'de çeşitli projelere ve işbirliği olanaklarına katılarak yerel ekonomiye katkı sağlıyor.

Bu yatırımlar, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleşmesine ve güçlenmesine önemli ölçüde katkıda bulunuyor. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bu tür dostane ilişkileri dış ticaret rakamlarına da olumlu yansıyor. Türkiye'nin Azerbaycan'a ihracatı 2022 yılında yüzde 10'luk artışla 2 milyar 26 milyon dolardan 2 milyar 221 milyon dolara çıktı. Bakü'nün bölgesel bir ticaret ve lojistik merkezi olarak daha da geliştirilmesi, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticari ilişkilerin daha da canlanmasına katkı sağlayabilir. Bakü'nün ekonomik potansiyeli ve Türkiye'nin dinamik iş dünyası, gelecekteki işbirliği ve yatırım fırsatlarının daha da artacağını gösteriyor” dedi