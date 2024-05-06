Turistleri rahatsız eden hanutçulara para cezası

EKONOMİ / ANTALYA

Turizmde bu yıl 17 milyon turist hedefleyen Antalya kent merkezinde turistleri rahatsız eden hanutçulara karşı Emniyet Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi işbirliği ile mücadele başlatıldı.

Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, Antalya’nın kalbi Kaleiçi’nde polis ve zabıtalardan oluşan Hanutla Mücadele ve Etiket Denetimi ekipleri turistleri ve vatandaşları canından bezdiren hanutçulara göz açtırmadıklarını belirtti.

Kaymakam Burhan, geçen yıl turistleri rahatsız eden dilenci ve hanutçuluk yaptığı tespit edilen 5 bin 680 kişiye 3 milyon 508 bin 560 TL, bu yılın ilk üç ayında ise bin 828 kişiye 1 milyon 788 bin 106 TL’lik idari para cezası verildiğini açıkladı. Burhan, şunları kaydetti:

‘’Antalya’da yoğun turizm sezonu başladı. Antalya’da gece gündüz demeden 24 saat boyunca yaşam devam ediyor. Günün her saatinde oldukça yoğun bir sezon geçiriyoruz. Pandemi dönemi öncesi 2019’da yaşadığımız turizmdeki en yüksek seviyeyi bu yıl egale edeceğiz diye düşünüyoruz. Bu bizi turizm açısından oldukça mutlu ediyor. Turistin rahat etmesi gerekiyor. Bu konuda da bir takım tedbirler aldık, almaya da devam ediyoruz. Özellikle turistlerin rahatsız edilmemesi, hanutçulukla karşı karşıya kalmaması için “Hanutla Mücadele ve Etiket Denetimi” ekipleri oluşturduk. Hanutçuluk dışında esnafa etiket denetimide yapıyoruz. Etiket denetimi önemli, turiste farklı farklı fiyatların uygulanması kesinlikle taviz veremeyeceğimiz bir husus.’’

Günübirlik kiralanan evler de denetlendi

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından da kayıtdışılıkla mücadele, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin yakalanması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi kapsamında Antalya genelinde faaliyet gösteren günübirlik kiralanan evlere yönelik eş zamanlı denetim yapıldığı bildirildi.

Denetimlerde toplam 666 günübirlik konaklama yeri kontrol edilirken, anlık veri göndermediği tespit edilen 11 işletmeye ‘Konaklama Kaydı Yapmamaktan’, kayıt dışı günübirlik kiralama yaptırdığı tespit edilen 1 kişiye de “Kayıt Dışı Kiralama Yaptırmaktan” cezai işlem uygulandı.