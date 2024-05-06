Benzin ve motorine indirim geliyor: İşte güncel fiyatlar...

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Son olarak benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam, otogaza ise 1 lira 64 kuruş indirim yapılmıştı.

Sektör kaynakları, pazartesi gece yarısı benzine 1.80 TL, motorine ise 1.20 TL indirim yapılacağını tahmin ediyor.

İndirimin ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı 42.18 TL'ye, motorinin litre fiyatı ise 40.19 TL'ye düşecek. Ankara'da benzin 43.05 TL, motorin 41.29 TL olurken, İzmir'de ise benzin 43.3 TL ve motorin 41.35 TL'ye gerileyecek.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu yakası

-İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 43.89 TL

-İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41.32 TL

-İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20.83 TL

İstanbul Avrupa yakası

-İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 43.98 TL

-İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41.39 TL

-İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20.90 TL,

Ankara

-Ankara'da benzin litre fiyatı: 44.87 TL

-Ankara'da motorin litre fiyatı: 42.32 TL

-Ankara'da LPG litre fiyatı: 20.95 TL

İzmir

-İzmir'de benzin litre fiyatı: 45.10 TL

-İzmir'de motorin litre fiyatı: 42.56 TL

-İzmir'de LPG litre fiyatı: 21.02 TL