HSA Enerji yeni teknoloji güneş panellerinin üretimine başladı

HSA Enerji Yönetim Kurulu Üyesi & Genel Müdürü Mehmet Doğan “N-Type TOPCon Mavi Çam Güneş Panelleri, özellikle birim alandaki yüksek performansı sayesinde güneş enerji santrali yatırımlarının amortisman süresini düşürerek yatırımcılara yüksek avantaj sağlayacak” ifadelerini kullandı.

1 GW/Yıl üretim kapasitesi bulunan tesislerinde gerçekleştirdiği üretimle birlikte, güneş paneli sektöründe öncü son teknoloji ürünleriyle sektöre yüksek performans ve global kalitede ürünler sunmaya devam edecek.

Seri üretim başladı

Türkiye’de 11 busbar P-Type PERC güneş panellerinin ilk seri üretimini gerçekleştiren ve Mavi Çam Güneş Panelleri’nin kalitesiyle güneş enerji sektörüne yeni bir bakış açısı getiren HSA Enerji, güneş enerjisi sektöründe önemli bir adım daha atarak yeni ürünü olan N-Type TOPCon Mavi Çam Güneş Panelleri’ni Şubat ayında ilk kez tanıtmıştı.

HSA Enerji, aynı kampüste bulunan birinci üretim tesisinde N-Type üretimi için yapılan fizibilite çalışmaları ve özel makine yatırımının sonucunda daha yüksek kapasiteli makinelerinin kurulumunu Nisan ayında tamamladı. Fabrika, test üretimlerini de başarıyla gerçekleştirerek Cam-Cam N-Type TOPCon güneş panellerinin seri üretimine Nisan ayında başladı.

N-Type TOPCon ile daha uzun vadeli performans

HSA Enerji Yönetim Kurulu Üyesi & Genel Müdürü Mehmet Doğan, panelin verimlilik farklılıklarıyla ilgili “Üretimi başlayan Cam-Cam N-Type TOPCon Mavi Çam Güneş Panelleri, 16BB TOPCon (Tunnel Oxide Passivated Contact) hücrelerin yüksek elektron yakalama kapasitesi sayesinde daha az ışınımda daha iyi performans göstererek yüksek hücre ve panel verimliliği sunmaktadır. Bu paneller, ilk yıl daha düşük LID etkisi sağlamakta ve %0,4 yıllık degradasyon oranıyla 30 yıl sonunda %87,4 verimlilikte çalışmayı garanti etmekte ve uzun vadeli performans sağlamaktadır” açıklamasında bulundu.

N-Type TOPCon Mavi Çam Güneş Panelleri’nin P-Type PERC hücreli güneş panelleri ile mekanik ölçü bakımından benzer özelliklere sahip olup birim alanda daha yüksek enerji sağlaması bakımından daha avantajlı olduğunun altını çizen Doğan şunları söyledi: “Mekanik ölçülerin stabil kalması özellikle projelendirme ve kurulum aşamasında iki tip ürünün birebir analiz edilmesine olanak sağlamaktadır. Standart ışınım ve parametrelerle hesaplanan simülasyon sonuçlarına göre N-Type güneş panelleri aynı kurulu güçte P-Type güneş panellerine göre %6-7 alan tasarrufu, daha kolay ve hızlı kurulum, 30 yılın sonunda %4-5,6 daha fazla güç üretimi, panel dışı ekipman maliyetinde %2-3 daha uygun maliyet sunarak daha hızlı amortisman sağlamaktadır. Güneş paneli sayısının sabit tutulduğu aynı alanda yapılan simülasyonda ise ~%80 bifaciality (çift yüzlülük oranı) ve -%0,3/°C düşük sıcaklık katsayısı ile %6-7 daha fazla kurulu DC güç elde ederek 30 yıl sonunda %10,7-12,3 daha fazla üretim farklı göstermektedir.”

Yüksek teknolojili ürünlere olan ilgi devam edecek

Mehmet Doğan, yeni N-Type TOPCon güneş panellerinin pazar beklentileri için “2023 yılı, güneş enerjisi sektöründe globalde yaşanan fiyat düşüşleriyle birlikte beklenmedik bir talep artışına sahne oldu. Ancak, 2024 yılında fiyat düşüşlerinin sınırlı kalmasıyla, yüksek verimli ürünlerin talebi standart ürünlere göre daha fazla olmuştur. Kurulumların geçtiğimiz yıllardaki ivmede devam etmesi için proje başvuru süreçlerini basitleştirmeli, şebeke yük kapasitesini artırmalı ve son kullanıcı düzeyinde gerçek kurulum talebini artırmak için daha fazla teşvik politikası uygulamalıdır.

İmar ve proje geliştirme süreçlerinde yaşanan gecikmeler sebebiyle geçen yıl kurulması planlanan birçok öz tüketim projesi izinlerini ancak bu yıl başında tamamlayabildi. Bu nedenle, 3. çeyrekteki sipariş hacminin Ocak ve Şubat'a göre daha yüksek olacağını öngörmekteyiz. Depolamalı santrallerin de 2024 sonu ve 2025 yılları içerisinde kurulmaya başlanmasıyla yüksek teknolojili olan ürünlere olan ilgi devam edecek.

Sektörel raporlarında bize gösterdiği üzere yüksek verimli hücre üretim kapasitesinin 2.000 GW'ı aştığı ve bu kapasitenin arasında 1.900 GW'tan fazlası TOPCon üretim kapasitesi olduğu görülmektedir. Üretim kapasitesi ve çıktısı hızla artan TOPCon, ana akım teknoloji haline gelmiştir ve 2024 sonu itibariyle N-Type hücrelerin pazar payının %70'in üzerine çıkması beklenmektedir” diyerek sözlerini noktaladı.