Çukurova’da nakliye sektörü Lojistik Merkezi ile nitelik kazanacak

MERSİN / EKONOMİ

Şehir içinde kalması nedeniyle trafik ve çevresel sorunlara yol açan Nakliyeciler Sitesi’ne yeni bir kimlik kazandırılması için harekete geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Akdeniz ilçesi Nacarlı Bölgesi’nde yürütülen ‘Lojistik Merkezi ve Tır Parkı’ projesiyle sektörün tüm ihtiyaçlarına cevap verecek.

76 bin 500 metrekare alan üzerinde kentte nakliye komisyonculuğu yapan 100 firmayı barındıracak olan merkezde ofisler, mescit, market, restoran gibi sosyal tesisler, 181 araçlık TIR parkı ile servis bakım atölyeleri binası yer alacak. Mersin’in bir tarım, ticaret ve sanayi kenti olduğunu belirterek, Türkiye’nin İstanbul’dan sonraki en büyük lojistik filosuna ev sahipliği yaptıklarını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Sektör temsilcilerine nefes aldıracak ve Türkiye’ye örnek olacak modern bir tesis projesini belediye eliyle yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm ihtiyaçlara cevap verecek, son derecede fonksiyonel bir yapı ortaya çıktı. Zemini son derece sağlam olan merkezimiz fiziki koşullarıyla gayet iyi ve güzel bir yer olacak” dedi.

Araç yoğunluğu azalacak, trafik rahatlayacak

Proje için seçilen lokasyonun karayolu bağlantı yollarının bulunması dolayısıyla da uygun olduğuna dikkat çeken Başkan Seçer, “Projemiz özellikle kent merkezinde oluşan trafik yoğunluğunu büyük ölçüde azaltacak. Lojistik, doğal olarak araç demektir. Araç demek de trafik yoğunluğu demektir. Lojistik Merkezimiz, Tarsus ile Mersin arasında yer alıyor. Böylece, tır-kamyon trafiğini de şehrin içine dâhil etmemiş oluyoruz. Yükünü alacak ya da yükünü boşaltacak araçların burada beklemesini sağlamış oluyoruz. Çalışmaları hızla devam den merkezimizin en geç 2 ay içinde hizmete girmesini bekliyoruz” diye konuştu.