AL-SAN Gıda Meram Un Hatay'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Kadınların yüzyıllar boyunca vermiş̧ oldukları başarıları ve hak mücadelelerini kutlamak; cinsiyet eşitliği için farkındalık oluşturmayı hedeflemek amacıyla düzenlenen etkinlikte Hatay’ın güçlü kadınlarıyla bir araya gelindi.

Unesco Hatay Gastronomi Evi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar, yemek şefi Belgin Sayan önderliğinde, Hatay’a özgü, geçmişten günümüze bizlere miras kalan çeşitli tarifler yaparak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Hatay’ın yöresel lezzetleri Kaytaz Böreği ve Kömbe yorumlamalarının yapıldığı atölyenin sonunda kurulan sofrada hep birlikte yenen yemeğin eşliğinde katılımcılar birbirleri ile deneyimlerini paylaştı ve Meram Un ile yaptıkları lezzetleri değerlendirdiler.

AL-SAN Gıda Meram Un Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kabakulak, etkinlikte yaptığı konuşmada, geçtiğimiz yıl yaşanan depremleri anarak, zorluklar karsısında birlikte hareket etmenin önemine değindi.

Deprenden sonra yapılan ilk buluşma

6 Şubat depremi öncesi oldukça aktif şekilde etkinliklere ev sahipliği yapan Unesco Hatay Gastronomi Evi’nde deprem sonrası ilk kez böyle bir buluşma yaşandığı ve Meram Un ile gerçekleştirilen bu atölye vesilesiyle yeniden bu tarz etkinliklerin başlamasının çok anlamlı olduğu Gastronomi Evi çalışanları tarafından belirtildi.

AL-SAN Gıda | Meram Un’un Hatay’da gerçekleştirdiği bu gastronomi atölyesine BELKA – Belen Üreten Eller Kadın Kooperatifi, Anne Eli Kadın Kooperatifi’nden kadınlar ve Unesco Hatay Gastronomi Evi’nde çalışan kadın şefler katıldı. Ayrıca atölyeye bireysel katılım gösteren Hataylı kadınlar da oldu. Unesco Hatay Gastronomi Evi’nin ev sahipliği ve destekleri ile gerçekleşen etkinlik sonunda tüm katılımcılara katılım sertifikaları ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hediyeleri takdim edildi.

AL-SAN Gıda | Meram Un Hakkında:

1992 yılında buğdayın merkezi Konya’da kurulan Al-San Gıda, ilk günden bugüne yüksek kaliteli üretim, uzman ekipler, güvenilir iş ortaklıkları ve cesur yatırımlarla Türkiye’nin dört bir yanına ve dünyaya lezzetli ürünlerini ulaştırıyor. Al-San Gıda tarafından üretilen Meram Un markası, istikrarlı kalite ve erişilebilir fiyat politikası sayesinde ülkemizin en tanınmış ve en güvenilir markaları arasında yerini almıştır.

Özenle seçilen buğdayları, laboratuvarlarında titizlikle inceleyen Al-San Gıda, üretim programına alınan tüm ham maddeyi benzersiz bir öğütme ve eleme işleminden geçirmektedir. Buğday’ın merkezindeki bin yıllık un üretimi geleneğinin öğretilerini teknoloji yatırımlarıyla taçlandıran Al-San Gıda, bugün fabrikalarında günde 2.000 ton buğdayı işliyor, 70.000 ton stok kapasitesiyle iş ortaklarına zamanında, en kaliteli ürünü güven ve samimiyetle ulaştırıyor.