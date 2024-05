Alfa Romeo ve Jeep bayi ağı Arkas Otomotiv ile genişliyor

Takip Et

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Arkas Otomotiv bünyesinde faaliyete geçen yeni Alfa Romeo ve Jeep Bayiliği hizmete açıldı. Alfa Romeo ve Jeep markalarının yeni kurumsal kimliğine uygun tasarım ve standartlarda inşa edilen entegre tesis, satış sonrası hizmetleri de verirken aynı zamanda ikinci el operasyonlarıyla birlikte müşterilerin farklı ihtiyaçlarını tek noktadan karşılayacak.

Entegre tesis bünyesinde, Alfa Romeo ve Jeep showroomları, servis alanları ve tesis misafirlerinin kullanımlarına özel şarj istasyonları yer alıyor. Bununla birlikte Arkas Otomotiv, aynı tesiste Maserati markasının da satış sonrası hizmetini verecek.

Arkas Otomotiv CEO’su Can Yıldırım, “Ailemizin her geçen gün büyümesi bizim için gurur verici. Bu iş birliğinin uzun yıllara yayılmasını diliyoruz. Son trendlere uygun bir şekilde tasarladığımız bu entegre tesiste uzman ekiplerimizle birlikte Alfa Romeo ve Jeep tutkunlarının her zaman hizmetindeyiz” dedi.

Her iki markanın yeni kurumsal kimlik standartlarını yeni açılan tesiste müşterileriyle buluşturmaya başladıklarını aktaran Alfa Romeo ve Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü “Değişen müşteri beklentilerine uygun olarak dijital uygulamalarla donatılmış showroomumuzda, müşterilerimiz teknolojinin yeniliklerini deneyimleme fırsatı bulacaklar. Çok amaçlı showroomumuz dijital uygulamalar ile hizmetlerinde fark yaratacak” diye konuştu.

Alfa Romeo Stellantis Grubu’nun global premium markası olarak tüm dünyada atılım içinde olduğunu belirten Süslü, “Ürün atağımızı yeni bayiliklerle destekleyerek daha fazla Alfa Romeo kullanıcısını yeni modellerimizle buluşturuyoruz. İtalyan sportifliğinin temsilcisi Alfa Romeo, 2022’de tanıttığımız Tonale ile büyük bir atılım başlattı. Markamız yakında pazara sunacağımız Alfa Romeo Junior ile büyümesini devam ettirecek. İzmir’de Arkas Otomotiv ile açılan ikinci bayimiz de markamızın büyümesine destek olacak. 1941’den bu yana maceracı yaşam tarzının ve özgürlüğün yollardaki sembolü olan Jeep ise, geçtiğimiz yıl tanıtılan tamamen elektrikli modeli Avenger’ın da katkısıyla ülkemizdeki istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Artan müşteri talepleri, daha yaygın bir bayi ağına sahip olma ihtiyacını doğuruyor. Arkas Otomotiv ile bu taleplere daha da hızlı yanıt vereceğiz. Arkas Otomotiv 4 ayrı şehirde 12 markası ve yüksek müşteri memnuniyeti ile hizmet veriyor. Yeni bayimiz ile Jeep müşterilerinin deneyimi daha da ileriye taşıyacağız” dedi.

Arkas Otomotiv, Alfa Romeo showroomunda Tonale ve Stelvio’nun yanı sıra sportif sedan Giulia modelini da sergileniyor. Ayrıca Alfa Romeo’nun B-SUV modeli Alfa Romeo Junior yer alıyor.

Jeep showroomunda ise markanın ilk tamamen elektrikli modeli Avenger’ın haricinde, Renegade, Compass ve Wrangler modellerinden oluşan ürün gamı müşterilerle buluşturuluyor.