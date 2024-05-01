Antalya tropik meyve üretim üssü olacak

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu’nda kurulan seralarda bölgeye uygun 17 farklı çeşit tropik meyve türünün 39 çeşidiyle ilgili araştırma yapılmasına başlandı. Amaç bölgeye uygun yeni türleri belirleyerek üretiminin yaygınlaştırılması planlanıyor.

Akdeniz Üniversitesi ile Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) ortaklığı ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) destekleriyle 2,5 milyon liralık bütçe ile “Batı Antalya Tropik Meyve Üretim ve Yaygınlaştırma Merkezi Projesi” uygulamaya konuldu.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin de iştirakçi olarak katıldığı proje ile Kumluca Meslek Yüksekokulu’nun 4 dekar alanda kurulan uygulama ve araştırma seralarında 17 tropik meyve türünün 39 çeşidiyle ilgili bölgede adaptasyonu araştırılıyor.

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamide Gübbük koordinatörlüğündeki proje ile Kumluca’nın yanı sıra Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde çeşitli tropik meyve türlerinin adaptasyonu, çoğaltılması, demonstrasyonu ve yaygınlaştırılması çalışmalarının yürütülmesi başarıyla tamamlandı.

Bölge çiftçisi yeni türlerle tanıştı

Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, üniversite, kamu ve özel sektör bileşenlerini içeren bu proje ile bilimsel ve yenilikçi bir yaklaşım ile bölgedeki mesleki bilgi ve beceriler geliştirilerek yeni türlerin ülkemize kazandırılmasının amaçlandığını söyledi. Prof. Dr.Toker, yapılacak araştırmalarla bölgeye uygun yeni türlerin belirlenerek, üretiminin yapılacağını kaydetti.

Kumluca Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. H. Kürşat Çelik ise proje kapsamında MYO yerleşkesinde 4 dekarlık modern bir sera kurulduğunu, ayrıca 4 dekarlık bahçede de adaptasyon çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Kumluca Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim Üyesi Öğr. Gör. Dr. Lokman Altınkaya da, ‘’Proje kapsamında serada mango, passiflora, guava, pitaya, papaya ve plantain grubu muzların çoğaltımları yapılarak demonstrasyon amaçlı dikimleri gerçekleştirildi. Diğer taraftan mango, karambola, çerimoya, white sapote, makadamiya fındığı, ice cream bean, jambolan ve zerdeçal gibi türlere ait 39 farklı çeşidin de adaptasyon çalışmaları devam etmektedir. Katma değeri yüksek türler bölge çiftçisine kazandırılacak” dedi.

"Umutluyuz"

Projenin ilk bölümünde tropikal meyve üretiminin gelişimi için umut verdiğini vurgulayan Öğr. Gör. Dr. Lokman Altınkaya, şöyle devam etti:

‘’Çiftçi koşullarında kurulan demonstrasyon alanlarındaki tüm plantasyonlarda araştırmalar devam ediyor. Proje kapsamında ilk izlenimimiz tropik meyvelerin başarılı bir şekilde bölgeye uyum sağlayacağı yönünde. Üreticiye tropik meyve yetiştiriciliği eğitimleri de veriliyor.