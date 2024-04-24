Antalya, cari açığın kapatılmasına katkısını sürdürüyor

ANTALYA / EKONOMİ

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, yaptığı açıklamada Merkez Bankası’nca açıklanan ödemeler dengesi istatistiklerini değerlendirdi. Antalya’nın 2024 yılına çok hızlı başlangıç yaparak ilk 2 aylık dönemde gelen turist sayısını geçen yıla göre yüzde 10 artırdığını belirten Bahar, ‘’Bu da gösteriyor ki Antalya olarak ülkemizin cari açığına turizm başta olmak üzere tüm sektörlerimiz ile pozitif katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Cari dengenin Şubat ayında 3,3 milyar dolar açık verdiğini ifade eden Bahar, bunun son 19 ayın en düşük cari açık düzeyi olduğunu kaydetti. 2024 yılının OVP tahminlerinden daha iyi bir düzeyde tamamlanacağını ifade eden Bahar, şunları kaydetti:

‘’Bir önceki yılın aynı ayında 9 milyar dolar olan cari açık, bu yıl Şubat ayında 3,3 milyar dolar düzeyine gerilerken, yıllıklandırılmış cari açık 2024 Şubat ayı itibariyle 31,8 milyar dolar ile 2022 yılı Temmuz ayından bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Böylelikle OVP’de 34,7 milyar dolar olarak ön görülen 2024 yılı cari açık gerçekleşme düzeyi, 2024 yılını bu tahminin daha da altında bir açıkla tamamlayacağımızı gösteriyor.”

Ödemeler Bilançosu verilerinde hizmet ticareti dengesinin 2,4 milyar dolar, net seyahat gelirlerinin ise 2 milyar dolar fazla verdiğine dikkat çeken Ali Bahar, şöyle devam etti:

‘’Bu fazlanın sağlanmasında Antalya’nın büyük bir katkısı olduğunu biliyoruz. Antalya olarak 2023 yılını 16 milyonun üzerinde rekor sayıda turist ile kapattık. 2024 yılına ise çok hızlı bir başlangıç yaparak ilk 2 aylık dönemde gelen turist sayımızı geçen yıla göre yüzde 10 artırdık. Yaz dönemi için de ciddi oranda rezervasyon artışları olduğunu biliyoruz. Bu da gösteriyor ki Antalya olarak ülkemizin cari açığına turizm başta olmak üzere tüm sektörlerimiz ile pozitif katkı sunmaya devam edeceğiz.’’

Cari dengedeki iyileşmeye rağmen henüz iç talepte belirgin bir yavaşlama olmadığını kaydeden Bahar “Şubat ayı perakende satış endekslerinde ciddi bir yükseliş gördük. Talepteki yavaşlamanın Mayıs ayından itibaren kendisini net bir biçimde hissettirmesini bekliyoruz. İç talepteki yavaşlama ile birlikte, bu yıl asgari ücrete ara zam yapılmayacak olması da Temmuz’dan itibaren enflasyonun hızla gerileyeceğini göstermektedir” dedi.

Yılın ikinci yarısında ihracat ve ithalat performansının ihracat lehine açılmasını beklediklerini dile getiren Bahar, Kamuda Tasarruf Yasası’nın çok önemli adım olduğunu vurguladı. Ali Bahar, şöyle devam etti:

‘’Ülkenin en büyük ekonomik sorunu hala enflasyondur. Çözümü için sabır gerekli. Sonbahara kadar enflasyonla mücadelede önemli bir yol kat etmiş olacağımızı düşünüyoruz. Gerek iş dünyamız gerekse vatandaşlarımız bu konuda üzerine düşen hassasiyeti göstermişlerdir, göstermeye de devam edeceklerdir. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’ın önceki gün yaptığı “Kamuda Tasarruf Yasasına” yönelik açıklamaları, devletimizin enflasyon konusunu ne derece önemsediğini fazlasıyla göstermektedir.”