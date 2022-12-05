Antalya en borçlu belediye

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında büyükşehir bütçesi 8 milyar 250 milyon lira olarak oy birliği ile kabul edildi. Bütçenin yüzde 34’ünün yatırıma ayrıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, halkın yararına olan projelerle, planlı kurallı kimlikli bir kent hedefiyle Gazipaşa’dan Kaş’a 19 ilçe 913 mahalleye azim ve kararlılıkla hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Yatırım odaklı bütçe hazırlandığını belirten Başkan Böcek, şunları kaydetti

‘’Bütün ekonomik olumsuzluklara rağmen bütçenin yüzde 34’ü yatırımlara ayrıldı. 2022’de 3 milyar 500 milyon lira olan Büyükşehir taslak bütçesi 2023’te yüzde 135.7 artırılarak 8 milyon 250 liraya çıkarıldı. 19 ilçe belediyesi bütçeleri toplamı da 12 milyar 230 milyon lira oldu. Büyükşehir Belediyesi bütçesiyle birlikte belediyelerin Antalya’ya toplam 20 milyar 480 milyon liralık bütçeyle hizmet sunacak.’’

En borçlu belediye

Türkiye’de bütçesine göre en borçlu belediye olduklarını ifade eden Başkan Böcek, şöyle devam etti: ‘’Bir taraftan borçlarımızı ödeyeceğiz, bir taraftan 13 bine yakın işçi, memur kardeşimizin teri soğumadan parasını ödeyeceğiz. Benden önceki üç belediye başkanlığı döneminde ödenen toplam borç 54 milyon lira iken 2019’dan buyana bu dönemde ödediğimiz borç 64 milyon lira. Doğru bulduğumuz projeleri yapmaya bitirmeye gayret ediyoruz. 2019 yılında teslim edilmesi gereken Kepez Santral Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 2 binden fazla daireyi teslim ettik.’’