Antalya sanayinin geleceği kadınlara emanet

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

ATSO TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile Antalya OSB iş birliğinde sanayide kadın istihdamının artırılması, kadın çalışanlarının sorunlarının çözümü ve ara eleman yetiştirilmesi amacıyla ‘’Sanayide Kadın Eli Projesi’’ Antalya OSB Hizmet binasında düzenlenen törenle tanıtıldı.

Antalya OSB Kadın Komisyonu Başkanı Canan Keskin Gürkan konuşmasında, Türkiye’de OSB’ler içinde ilk kez Kadın Komisyonu kurulduğunu ve bunun ülke genelinde örnek olacağını belirtti.

Türkiye’de ilk OSB Kadın Komisyonu kuruldu

Antalya OSB’de 23 bin çalışanın istihdam edildiğini, bunun yüzde 30’unun kadınlardan oluştuğunu vurgulayan Gürkan, şunları kaydetti.

’’Kadınlarımız OSB’deki fabrikalarda üretimin her kademesinde görev yapıyor. İhracat kapasitesi yüksek olan bu işletmelerimizde istihdam için yüzde 10 daha kapasite var. Antalya OSB Kadın Komisyonu olarak istihdamda kadın sayısını artırmak, çalışan kadınların sorunlarını çözmek ve firmalarda çalışan kadınların çalışma koşullarının iyileştirilmesi için bölgedeki STK’larla birlikte çalışıp projeler hazırlayıp danışmanlık yapacağız.’’

TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Kocaoğlu da, üretimin kalbi olan OSB’deki fabrikalarda ve üretim yapan işletmelerde kadın emeğine verilen değer ve bunun mutluluğu gündemde olmasını istediklerini söyledi.

Antalya OSB’nin kadın çalışana en önemli ve fark yaratan katkısının, kadının aile içi sorumluluklarının çalışmasına engel olan unsurları ortadan kaldırmak için çalışan annelerin çocuklarına tam donanımlı kreşle hizmet verdiğini ifade eden Kocaoğlu, şöyle devam etti.

‘’Kreşin yanında ayrıca mesleki eğitimde tam donanımlı teknik kolej, sosyal alanlar, OSB içindeki Teknopark gibi hizmetler Türkiye’de Antalya OSB’ yi farklı kılıyor. Bu kapsamda Türkiye’nin en büyük girişimci ağı olan TOBB Kadın Girişimci Kurulu olarak kadın girişimci potansiyelinin nitelik ve nicelik bakımından geliştirilmesi, kadın girişimci sayısının ve istihdamda kadın iş gücünün arttırılması ve girişimci adaylarına yol açmak için mentörlük yapmak üzere destekleyici projeler geliştirip uyguluyoruz. Sanayide, Tarımda, Turizmde, Sağlıkta, Teknolojide, Yeşil Dönüşümde üretim ve hizmete yönelik alanlarda kadın eli projelerimizle kadın iş gücü potansiyelini arttırmak hedefi ile bilgi ve donanım desteği için çalışıyoruz.’’

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak, sanayide ‘ara’nılan eleman ihtiyacına yönelik istihdamda kadın iş gücünü arttırmak ve sanayi sektöründe kadınları girişimcilik ve istihdama katılımda motive etmek amacı ile başlattıkları ifade eden Kocaoğlu, ‘’Sanayide Kadın Eli projesi ile sanayide kadın teknik eleman yetiştirmek üzere işveren taleplerini de değerlendirerek eğitim projesi gerçekleştireceğiz. Projeyi OSB Bölge müdürlüğü koordinatörlüğünde Kadın Girişimciler Kurulu Sanayi Çalışma grubu, OSB kadın Konseyi, OSİAD, Genç OSB, Teknik Kolej ilgili birimler ile işbirliği içinde yürüteceğiz’’ dedi.

Ekolojik kreş kurulacak

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ve Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ise, OSB’de çalışanlarıyla, işverenleriyle STK ve yöneticileriyle birlikte büyük bir aile olduklarını söyledi.

Antalya OSB Kadın Komisyonu Başkanı Canan Keskin Gürkan’dan, trafik sorunu nedeniyle OSB’de kadın çalışan sayısının azaldığını öğrendiklerini ve hemen bunun araştırılması için çalışma başlattıklarını vurgulayan Bahar, şöyle devam etti:

‘’Bölge ve il sorunlarını çözmek için çift kanatlı olalım dedik. ATSO’da da yönetimi aldık. Çift kanatlı olduk. Sorunları ve talepleri hızlı çözmeye çalışıyoruz. Biz talep edilenin niteliğini yükseltmeye çalışıyoruz. Kadın istihdamının azalmasını hemen araştırmak için OSB kadın Komisyonunu kurduk. Bu Türkiye’de bir ilk olacak. Bu projeyi Türkiye’de herkes bizden isteyecekler. OECD ülkelerinde kadın istihdamı yüzde 60’lı civarında, Türkiye’de ise yüzde 38 civarında. Türkiye’de bunu yüzde 52-60 arasına çıkarabilirsek üretimde daha iyiye gideceğiz.’’

Çalışan kadınları üretimden koparmamak için OSB’ler içinde ilk kreşi Antalya OSB olarak kendilerinin açtığını ifade eden Bahar, ‘’Kreşimizde şu anda 100 çocuğumuz var. Bu 250’ye çıkacak. Ekolojik kreş kuracağız. Çocuklarımız burada tarımsal üretimin nasıl yapıldığını öğrenecek. Tohumdan, fideye, sofraya kadar olan süreci de deneyecek. Türkiye’nin en modern Ekolojik kreşini kuracağız. (Köyden kente göç önlensin) diye sözler söyleniyor. Bunu söyleyenler, bunun için ne yapıyorsunuz?’’ dedi.

Ali Bahar, Antalya OSB Teknik Koleji’nde kızların sayısının arttığını, Meslek Edindirme Merkezinde 10 binden fazla sertifika verdiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından, Antalya OSB’deki kadın sanayici, yönetici ve bazı kadın çalışanlara plaket verildi.