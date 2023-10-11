Antalyalı kesme çiçek üretici ve ihracatçıları Kolombiya’da

ANTALYA

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır yönetiminde borsa üyesi bir grup kesme çiçek üretici ve ihracatçısı, sektöründe dünyada ilk sırada yer alan Kolombiya’ya URGE projesi kapsamında ziyarette bulundu.

ATB Kesme Çiçek URGE Proje heyeti üyeleri Kolombiya’da kesme çiçeğin üretiminden ticaretine, nakliyesine kadar birçok konuda ilgili alırken birçok firmada ve çiçek üretim alanlarında da incelemede bulundu.

İlk olarak Bogota'da Geoflora ve SB Talee firmalarının üretim alanlarını ziyaret eden ATB heyeti standart ve sprey karanfil üretimi ve ihracatı hakkında teknik incelemelerde bulundu.

Kolombiya’nın Asocolflores Birliği Başkanı Augusto Solano'dan dünya ve Kolombiya karanfil üretimi ile ticareti hakkında bilgi alan ATB üyeleri daha sonra Hilverda Flores, Louisiana Farm ve Saga Flowers firma temsilcilerinden de karanfil, gerbera, astromedia ve gül fide üretimi, üretim teknikleri, zararlılarla mücadele yöntemlerinde fikir alışverişinde bulundu.

ATB Kesme Çiçek URGE Projesinde yer alan borsa üyeleri Bogota'da Proflora Fuarı'nı da ziyaret etti. Kolombiya kesme çiçek üreticileri ile inovasyon ve eğitim konusunda çalışmalar yapan Ceniflores İnovasyon merkezi yetkilileriyle bir araya geldi.

Heyet daha sonra Kuehne Nagel Lojistik Şirketi yetkililerinden Kolombiya'nın havayolu ile kesme çiçek taşımacılığı hakkında bilgi alırken Cartagena'da DSV Lojistik ve DTB Lojistik şirketlerini ziyaret etti.

Cartagena Limanı'nda deniz yolu ile kesme çiçek taşımacılığı hakkında bilgi alan ATB heyeti Karayip Tarım Kalkınma Kurumu yetkilileriyle bir araya gelerek bölgenin tarımsal üretimi ve ticaretiyle ilgili bilgi aldı.

Kesme çiçek sektörünün önünü açacak

Ali Çandır Başkanlığındaki ATB heyeti, Türkiye’nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun ve Bogota Ticaret Müşaviri Muhammet Hartavi ile görüştü.

Antalya Ticaret Borsası olarak tarım sektörünün gelişmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Ali Çandır, şunları kaydetti.

‘’Daha önce yaş meyve sebze, tıbbi aromatik bitki sektörlerinde yapılan URGE projelerine bu sefer kesme çiçek sektörünü de ekledik. Antalya kesme çiçek üretiminde iyi bir noktada bulunuyor. Ancak ticaret ve nakliyesinde zaman zaman sıkıntı yaşanıyor. Kolombiya kesme çiçek sektöründe iyi bir noktada yer alıyor. Bizler de kesme çiçek sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin Kolombiyalı üretici ve tüccarların bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak için teknik gezi düzenledik. Son derece verimli temaslar gerçekleştirildi. URGE projemiz Antalya’da kesme çiçek sektörünün önünü açacaktır.’’