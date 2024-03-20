AOSB Bölge Müdürü Akpınar: Bilgiyi üretmek kadar ticarileştirmek de zorundayız

ADANA / EKONOMİ

AOSB Bölge Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Ar-Ge / Tasarım Merkezleri İstişare Kurulu’nun 11’nci toplantısı, AOSB’nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programıyla gerçekleştirildi. Toplantıya; bölgedeki Ar-Ge ve Tasarım Merkezine sahip firmalar ile AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar ve AOSB Proje Destek Ofisi yöneticileri katıldı.

AOSB Bölge Müdürü Akpınar, yaptığı konuşmada katılımcı firmalara destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Akpınar, araştırma ve geliştirme çalışmalarının teknolojik altyapıyı güçlendirmek, yeni teknolojiler için bilgi üretmek, maliyeti düşürmek, kalite ve verimi artırmak, teknoloji transferi ve uyumunu sağlamak gibi hedefleri olduğunu anlatarak, “Bilgiyi üretmek kadar ticarileştirmek de zorundayız” dedi.

Ulusoy Tekstil, Temsa, Zahit Alüminyum, Bilici Tekstil, Beta Gıda, Beta Trafo, Çukurova Silo, Barış Teknolojik, Tosyalı Holding, Abdioğulları ArGe, Kimtex Tekstil, Realteks, Sunar Mısır’dan 26 firma yetkilisinin katıldığı toplantıda ayrıca Çukurova Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı (ÇUMERLAB) Müdürü Prof. Dr. Serkan Selli ve Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Doğan Kaya da laboratuvar alt yapıları ile test ve analiz hizmetleri hakkında bilgi verdi.